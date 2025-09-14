Unión pretende extender su paso ganador ante Gimnasia en La Plata

Unión buscará su tercera victoria consecutiva de visitante, lo que no consigue hace 25 años en Primera, cuando desde las 15 visite a Gimnasia en La Plata.

Unión buscará este domingo dar un nuevo paso en su objetivo de afirmarse en los puestos de vanguardia de la Zona A del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, seguir alejándose de la zona baja de la tabla.

Desde las 15, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un duelo correspondiente a la octava fecha, que tendrá a Sebastián Martínez como árbitro y transmisión de TNT Sports Premium.

Así llega Unión al duelo en La Plata

El Tate llega con una motivación especial: intentará alcanzar su tercera victoria consecutiva fuera de casa, algo que no logra en Primera División desde hace 25 años.

Para este compromiso, el entrenador santafesino podrá contar nuevamente con Maizon Rodríguez, quien dejó atrás un esguince en el tobillo izquierdo y ocupará el lugar de Juan Pablo Ludueña en la zaga central. Será la única modificación en el once titular respecto al partido anterior.

Cuál es el presente del Lobo

En la vereda de enfrente, el Lobo que conduce Alejandro Orfila también tiene todo resuelto. Norberto Briasco, recuperado de una distensión muscular, volverá a la titularidad tras perderse los encuentros ante San Martín de San Juan y Atlético Tucumán. Su ingreso se dará en reemplazo de Jan Carlos Hurtado, que pese a forzar su regreso la fecha pasada, no ofreció la mejor versión.

El plantel tripero mantiene la misma base que en los últimos compromisos, con un balance de tres triunfos y dos derrotas. En el mediocampo, la dupla Nicolás Garayalde–Mateo Seoane busca despejar las dudas que generan su rendimiento, mientras que el desequilibrio por los costados se apoyará en Manuel Panaro y Jeremías Merlo. Arriba, Briasco acompañará a Franco Torres, con quienes el entrenador uruguayo espera sostener la cuota de gol.

Con ambos equipos necesitados de sumar para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs, el duelo en el Bosque promete ser intenso, con Unión intentando escribir una página histórica y Gimnasia dispuesto a hacerse fuerte en su casa.

Probables formaciones de Gimnasia La Plata vs Unión

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Hora de inicio: 15.

Televisa: TNT Sports.