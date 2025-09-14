Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión pretende extender su paso ganador ante Gimnasia en La Plata

Unión buscará su tercera victoria consecutiva de visitante, lo que no consigue hace 25 años en Primera, cuando desde las 15 visite a Gimnasia en La Plata.

Ovación

Por Ovación

14 de septiembre 2025 · 09:22hs
Unión pretende extender su paso ganador ante Gimnasia en La Plata

Unión buscará este domingo dar un nuevo paso en su objetivo de afirmarse en los puestos de vanguardia de la Zona A del Torneo Clausura y, al mismo tiempo, seguir alejándose de la zona baja de la tabla.

LEER MÁS: Madelón no tiene misterios y en Unión hay equipo confirmado

Desde las 15, el equipo de Leonardo Madelón visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un duelo correspondiente a la octava fecha, que tendrá a Sebastián Martínez como árbitro y transmisión de TNT Sports Premium.

Así llega Unión al duelo en La Plata

El Tate llega con una motivación especial: intentará alcanzar su tercera victoria consecutiva fuera de casa, algo que no logra en Primera División desde hace 25 años.

Para este compromiso, el entrenador santafesino podrá contar nuevamente con Maizon Rodríguez, quien dejó atrás un esguince en el tobillo izquierdo y ocupará el lugar de Juan Pablo Ludueña en la zaga central. Será la única modificación en el once titular respecto al partido anterior.

Cuál es el presente del Lobo

En la vereda de enfrente, el Lobo que conduce Alejandro Orfila también tiene todo resuelto. Norberto Briasco, recuperado de una distensión muscular, volverá a la titularidad tras perderse los encuentros ante San Martín de San Juan y Atlético Tucumán. Su ingreso se dará en reemplazo de Jan Carlos Hurtado, que pese a forzar su regreso la fecha pasada, no ofreció la mejor versión.

LEER MÁS: Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

El plantel tripero mantiene la misma base que en los últimos compromisos, con un balance de tres triunfos y dos derrotas. En el mediocampo, la dupla Nicolás Garayalde–Mateo Seoane busca despejar las dudas que generan su rendimiento, mientras que el desequilibrio por los costados se apoyará en Manuel Panaro y Jeremías Merlo. Arriba, Briasco acompañará a Franco Torres, con quienes el entrenador uruguayo espera sostener la cuota de gol.

Con ambos equipos necesitados de sumar para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs, el duelo en el Bosque promete ser intenso, con Unión intentando escribir una página histórica y Gimnasia dispuesto a hacerse fuerte en su casa.

Probables formaciones de Gimnasia La Plata vs Unión

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Jeremías Merlo, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde y Manuel Panaro; Marcelo Torres y Norberto Briasco. DT: Alejandro Orfila.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Juan Carmelo Zerrillo.

Árbitro: Sebastián Martínez.

Hora de inicio: 15.

Televisa: TNT Sports.

Unión Gimnasia La Plata
Noticias relacionadas
como se encuentra el historial entre union y gimnasia de la plata

Cómo se encuentra el historial entre Unión y Gimnasia de La Plata

como le fue a union con sebastian martinez como arbitro

Cómo le fue a Unión con Sebastián Martínez como árbitro

Madelón tiene a todo el plantel a disposición.

Los convocados en Unión para el partido ante Gimnasia de La Plata

Lautaro Vargas extendió su contrato con Unión hasta 2028.

Unión extendió el contrato con el defensor Lautaro Vargas

Lo último

Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

Último Momento
Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Colón quiere asegurar en el estadio Pedro Comelli su permanencia ante Talleres (RE)

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

Unión ya busca pisar fuerte en La Plata ante Gimnasia para trepar a la punta de la Zona A

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

Bayer Leverkusen no cederá a Echeverri para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

Bayer Leverkusen no cederá a Echeverri para jugar el Mundial Sub 20 con Argentina

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

Ovación
El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

El paratriatlón y triatlón con relevos cerraron los Jadar en Santa Fe

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

El santafesino Luciano De Cecco hizo historia mundial con la Selección

Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo en el Mundial de vóley

Argentina lo dio vuelta y debutó con triunfo en el Mundial de vóley

La lista de concentrados de Colón, con una gran sorpresa para visitar a Talleres (RE)

La lista de concentrados de Colón, con una gran sorpresa para visitar a Talleres (RE)

Vazzoler, DT de la Reserva de Unión: Tenemos un plantel muy competitivo

Vazzoler, DT de la Reserva de Unión: "Tenemos un plantel muy competitivo"

Policiales
Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de El Flaco García

Se entregó en Colastiné el presunto asesino de "El Flaco García"

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional