Unión y Racing, con antecedentes dispares bajo el arbitraje de Nazareno Arasa

Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Unión y Racing en Avellaneda. Cómo les fue a cada uno con este colegiado.

31 de agosto 2025 · 09:22hs
Unión y Racing, con antecedentes dispares bajo el arbitraje de Nazareno Arasa

El duelo del próximo domingo entre Racing y Unión, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Pablo Gualtieri y Gisella Bosso como asistentes, mientras que Marcelo Sanz se desempeñará como cuarto juez. En el VAR estarán Álvaro Carranza y Joaquín Gil (AVAR).

Los antecedentes de Unión con Nazareno Arasa

El juez rosarino ya tiene una extensa trayectoria dirigiendo al Tatengue: lo arbitró en 18 ocasiones, con un saldo parejo de 6 triunfos, 7 empates y 5 derrotas. En ese recorrido, mostró 36 amarillas a jugadores rojiblancos y nunca expulsó a un futbolista unionista.

La primera vez que impartió justicia en un encuentro de Unión fue el 17 de mayo de 2018, en la Copa Argentina, cuando los santafesinos vencieron 2-0 a Juventud Unida de Gualeguaychú en Paraná, con goles de Rodrigo Gómez y Franco Soldano.

Su antecedente más reciente con el club se dio el 19 de julio de este año, en el empate 1-1 frente a Boca en La Bombonera: Cristian Tarragona abrió el marcador para los de Madelón, mientras que Lautaro Di Lollo igualó para el “Xeneize”.

Racing, con seis antecedentes con Nazareno Arasa

En el caso de Racing, Arasa lo dirigió en seis oportunidades, con un balance de 2 victorias, 1 empate y 3 derrotas. La primera vez fue en la Copa Argentina, el 17 de marzo de 2021, cuando la “Academia” venció 3-1 a Sportivo Belgrano con goles de Mauricio Martínez, Enzo Copetti y Héctor Fértoli.

El último antecedente también se dio en el certamen federal: el 3 de agosto de 2025, con la goleada 3-0 sobre Deportivo Riestra, gracias a los tantos de Duván Vergara, Miguel Barbieri en contra y Facundo Mura.

Con estos antecedentes, el historial muestra a un Unión con números equilibrados y a un Racing con rendimientos irregulares bajo el mando de Arasa, lo que agrega un condimento más al partido que se jugará en el Cilindro de Avellaneda.

Unión Racing Nazareno Arasa
