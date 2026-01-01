En las primeras horas de 2026, Unión eligió sus redes sociales como canal para renovar el vínculo con su gente. La institución compartió una imagen acompañada por un mensaje que puso en primer plano el sentido de pertenencia: “El orgullo de ser Unionista, corazón deportista que nos late así”, invitando a soñar y competir una vez más con los colores rojiblancos.
Unión arrancó el 2026 con un mensaje de identidad y emoción en redes
El club rojiblanco saludó a su gente por la llegada del nuevo año con dos publicaciones cargadas de sentimiento, protagonismo de sus deportistas y un video que reflejó la pasión tatengue en cada rincón.
Por Ovación
La publicación reunió a deportistas de distintas disciplinas que representan al club, con Mauro Pittón como figura central. El capitán del equipo de fútbol aparece como emblema de liderazgo, tras una temporada en la que Unión logró sostenerse en la categoría y recuperar protagonismo de la mano de Leonardo Madelón.
Pittón, símbolo de liderazgo y continuidad
La elección de Pittón no fue casual. El mediocampista viene de cerrar un año positivo en lo personal y colectivo, transformándose en una de las referencias del plantel profesional.
Su imagen, ubicada en el centro de la composición, funcionó como nexo entre el presente deportivo y las expectativas que se renuevan para el nuevo año.
Más tarde, Unión redobló la apuesta con un video titulado “¡Feliz año nuevo Tate! 2026”. La producción recorrió escenas cotidianas de hinchas y familias, mostrando cómo la pasión por Unión atraviesa generaciones y momentos de la vida diaria.
Con la canción “Después de Ti”, de Alejandro Lerner, como banda sonora, el video apeló a la emoción y a la memoria afectiva del hincha, reforzando el lazo entre el club y su gente.
Un cierre a puro sentimiento rojiblanco
El final del video condensó la esencia tatengue: la hinchada cantando, fuegos artificiales de fondo y el escudo de Unión como imagen final. Así, el club de la Avenida López y Planes dio la bienvenida al 2026 reafirmando su identidad y renovando la ilusión de todo su pueblo rojiblanco.