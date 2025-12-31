Del Blanco, blindado por Unión: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado

El presidente Luis Spahn confirmó tras la Asamblea que Mateo Del Blanco tiene una cláusula de salida de 3,5 millones de dólares, ejecutable únicamente en efectivo. Mientras crecen los sondeos locales, el jugador y su entorno apuntan a Europa.

Unión tomó una postura firme con uno de los futbolistas que más atención despierta en el mercado. Tras la Asamblea General Ordinaria, el presidente Luis Spahn reveló un detalle clave sobre el futuro de Mateo Del Blanco: cualquier club que pretenda llevárselo deberá ejecutar la cláusula de rescisión en efectivo, fijada en 3,5 millones de dólares.

La aclaración no es menor. En un contexto donde suelen negociarse pagos en cuotas, porcentajes o bonos, Unión dejó en claro que no habrá grises ni facilidades si se busca sacar al jugador por fuera de una negociación directa con el club.

Una cláusula poco habitual y una señal al mercado

La particularidad de la cláusula —no solo por el monto, sino por la exigencia de pago al contado— funciona como un blindaje deportivo y patrimonial. Unión protege a un futbolista que considera estratégico y, al mismo tiempo, envía un mensaje claro: Del Blanco no está en liquidación.

Mateo Del Blanco Prensa Unión

En los últimos meses, su nombre fue vinculado a clubes de peso del fútbol argentino como River, Talleres y Racing, que lo siguieron de cerca y evaluaron escenarios. Sin embargo, la confirmación pública de esta cláusula eleva considerablemente la vara para cualquier intento local.

Europa, el objetivo del jugador

Más allá de los intereses domésticos, tanto Mateo Del Blanco como su representante Julio Cataldo tienen una idea definida para el futuro: dar el salto al fútbol europeo. Ese deseo coincide, en parte, con la estrategia de Unión, que entiende que una transferencia al exterior podría maximizar el rédito económico y deportivo de la operación.

Por ahora, no hubo ofertas formales que se acerquen a las condiciones impuestas, pero el mercado recién comienza y el nombre del futbolista sigue circulando con fuerza.

Un año de consolidación en números

El respaldo de Unión no es casual. Del Blanco completó una temporada extensa y de crecimiento, con presencia en todas las competencias que disputó el club:

-Torneo Apertura: 15 partidos – 1.056 minutos

-Copa Argentina: 3 partidos – 270 minutos

-Torneo Clausura: 16 partidos – 1 gol y 5 asistencias – 1.427 minutos

-Copa Sudamericana: 6 partidos – 448 minutos

-Playoff Torneo Clausura: 1 partido – 90 minutos

Total: 41 partidos, 1 gol, 5 asistencias y 3.291 minutos jugados.

Los números reflejan continuidad, protagonismo y una evolución que lo posicionó como una de las piezas más valiosas del plantel rojiblanco.

Unión marca la cancha

Con la cláusula ya expuesta y el rendimiento respaldando la decisión, Unión se planta fuerte en el mercado. Del Blanco es presente, pero también proyección. Y si alguien quiere llevárselo, deberá hacerlo bajo una condición tan clara como contundente: 3,5 millones de dólares, en efectivo. El mensaje está enviado. Ahora, la pelota la tienen los interesados.