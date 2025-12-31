Uno Santa Fe | Unión | Unión

Del Blanco, blindado por Unión: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado

El presidente Luis Spahn confirmó tras la Asamblea que Mateo Del Blanco tiene una cláusula de salida de 3,5 millones de dólares, ejecutable únicamente en efectivo. Mientras crecen los sondeos locales, el jugador y su entorno apuntan a Europa.

Ovación

Por Ovación

31 de diciembre 2025 · 09:46hs
Del Blanco, blindado por Unión: la cláusula en efectivo que marca el pulso del mercado

UNO Santa Fe | José Busiemi

Unión tomó una postura firme con uno de los futbolistas que más atención despierta en el mercado. Tras la Asamblea General Ordinaria, el presidente Luis Spahn reveló un detalle clave sobre el futuro de Mateo Del Blanco: cualquier club que pretenda llevárselo deberá ejecutar la cláusula de rescisión en efectivo, fijada en 3,5 millones de dólares.

LEER MÁS: Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

La aclaración no es menor. En un contexto donde suelen negociarse pagos en cuotas, porcentajes o bonos, Unión dejó en claro que no habrá grises ni facilidades si se busca sacar al jugador por fuera de una negociación directa con el club.

Una cláusula poco habitual y una señal al mercado

La particularidad de la cláusula —no solo por el monto, sino por la exigencia de pago al contado— funciona como un blindaje deportivo y patrimonial. Unión protege a un futbolista que considera estratégico y, al mismo tiempo, envía un mensaje claro: Del Blanco no está en liquidación.

Mateo Del Blanco

En los últimos meses, su nombre fue vinculado a clubes de peso del fútbol argentino como River, Talleres y Racing, que lo siguieron de cerca y evaluaron escenarios. Sin embargo, la confirmación pública de esta cláusula eleva considerablemente la vara para cualquier intento local.

Europa, el objetivo del jugador

Más allá de los intereses domésticos, tanto Mateo Del Blanco como su representante Julio Cataldo tienen una idea definida para el futuro: dar el salto al fútbol europeo. Ese deseo coincide, en parte, con la estrategia de Unión, que entiende que una transferencia al exterior podría maximizar el rédito económico y deportivo de la operación.

Por ahora, no hubo ofertas formales que se acerquen a las condiciones impuestas, pero el mercado recién comienza y el nombre del futbolista sigue circulando con fuerza.

Un año de consolidación en números

El respaldo de Unión no es casual. Del Blanco completó una temporada extensa y de crecimiento, con presencia en todas las competencias que disputó el club:

-Torneo Apertura: 15 partidos – 1.056 minutos

-Copa Argentina: 3 partidos – 270 minutos

-Torneo Clausura: 16 partidos – 1 gol y 5 asistencias – 1.427 minutos

-Copa Sudamericana: 6 partidos – 448 minutos

-Playoff Torneo Clausura: 1 partido – 90 minutos

Total: 41 partidos, 1 gol, 5 asistencias y 3.291 minutos jugados.

LEER MÁS: El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

Los números reflejan continuidad, protagonismo y una evolución que lo posicionó como una de las piezas más valiosas del plantel rojiblanco.

Unión marca la cancha

Con la cláusula ya expuesta y el rendimiento respaldando la decisión, Unión se planta fuerte en el mercado. Del Blanco es presente, pero también proyección. Y si alguien quiere llevárselo, deberá hacerlo bajo una condición tan clara como contundente: 3,5 millones de dólares, en efectivo. El mensaje está enviado. Ahora, la pelota la tienen los interesados.

Unión Del Blanco Luis Spahn
Noticias relacionadas
Malena Santillán fue reconocida en la ciudad de San Francisco (Córdoba).

Malena Santillán recibió el San Francisco de Asís de Oro

el futuro de diego armando diaz en union: entre quedarse o salir en busca de minutos

El futuro de Diego Armando Díaz en Unión: entre quedarse o salir en busca de minutos

asamblea de union: glorioso 89 denuncio irregularidades y pidio intervencion de la igj

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

union ya tiene agenda en uruguay para la serie rio de la plata

Unión ya tiene agenda en Uruguay para la Serie Río de la Plata

Lo último

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Último Momento
La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

La venganza por el crimen de un hombre en barrio Loyola Sur desató una balacera con dos muertos, entre ellos una joven embarazada

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Juan Cruz Yacopini fue operado en la Clínica de Cuyo a 11 días del grave accidente en El Carrizal

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Barrio Loyola Sur: balearon una vivienda, murieron un joven de 20 años y una mujer embarazada; otro hombre está grave

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

Colón ya se habría asegurado al goleador más buscado en el mercado de pases

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

El abogado de la familia de Jeremías Monzón habló sobre la posible existencia de un video del crimen del adolescente

Ovación
Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs

Rearte, nuevo DT de Unión en la Liga Nacional: "Tenemos material para luchar por un lugar en los playoffs"

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Asamblea de Unión: Glorioso 89 denunció irregularidades y pidió intervención de la IGJ

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón regularizó su situación en la AdC y volverá a competir en un momento clave

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Colón eligió hacer memoria y recuperar un símbolo de su historia

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Copa Federación 2026: Así jugarán los representantes de la Liga Santafesina

Policiales
Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Navidad trágica: un motociclista murió tras un choque en la autopista Santa Fe - Rosario, a la altura de calle Gaboto

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe