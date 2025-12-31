Unión redefine su arco y suma nuevos nombres en la carrera por el "1"

La salida de Matías Tagliamonte y Tomás Durso obligó a Unión a acelerar gestiones. A los apellidos que ya estaban sobre la mesa, ahora se agregan Gabriel Arias e Ignacio Arce, dos arqueros de experiencia y presente destacado.

El mercado de pases sigue moviendo fichas en Unión , que trabaja contrarreloj para resolver una de las posiciones más sensibles del equipo: el arco. Con Matías Tagliamonte de regreso a Racing, donde será tenido en cuenta por Gustavo Costas, y la repesca de Tomás Durso por parte de Atlético Tucumán, el Tate se quedó sin sus dos principales alternativas bajo los tres palos.

La situación obliga a la dirigencia, junto al cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón, a evaluar opciones con urgencia y precisión.

Los nombres que ya estaban en carpeta

Durante las últimas semanas, varios arqueros fueron vinculados a Unión. Uno de ellos es el uruguayo Renzo Bacchia, quien incluso reconoció públicamente contactos con LT10. También apareció Franco Petroli, actualmente en Godoy Cruz, aunque su situación económica complica cualquier avance: el Tomba pretende alrededor de 1,5 millones de dólares por su ficha y el arquero también suena en Estudiantes de Río Cuarto y Talleres.

Otro nombre que perdió fuerza es el de Matías Mansilla, recientemente repescado por Estudiantes, cuyo futuro parece estar más ligado al exterior que al fútbol argentino.

Arias y Arce, los nuevos apellidos en escena

Según se informó en Radio Gol, en las últimas horas se sumaron dos nombres de peso a la danza de candidatos. Uno es Gabriel Arias, quien se despidió de Racing y fue ofrecido a Unión. Paradójicamente, su salida del club de Avellaneda se da en el mismo mercado en el que Tagliamonte regresa para ser alternativa en el plantel de Costas.

Gabriel Arias

Arias, de amplio recorrido internacional, viene de disputar 31 partidos en la última temporada, con 14 vallas invictas y 27 goles recibidos en 2.726 minutos, repartidos entre Torneo Apertura, Clausura, Copa Argentina, Libertadores y Recopa Sudamericana. Más allá del interés de Unión, su llegada a Newell’s aparece como una posibilidad avanzada, aunque su nombre sigue siendo analizado en Santa Fe.

Arce-Riestra.jpg

El otro arquero que tomó fuerza es Ignacio Arce, una de las grandes figuras del último torneo de la Liga Profesional. Según Radio Gol, desde Unión se comunicaron con el entorno del futbolista para interiorizarse sobre su situación contractual, aunque tiene vínculo vigente con Deportivo Riestra, lo que podría dificultar una eventual negociación.

El gran año de Ignacio Arce

Arce fue uno de los arqueros más regulares del campeonato. Disputó 35 partidos, con 26 goles recibidos, 20 vallas invictas y más de 3.100 minutos en cancha. Su rendimiento en el Torneo Apertura y Clausura lo posicionó entre los mejores del medio local, despertando el interés de varios clubes.

Una decisión clave para el armado del plantel

Con el inicio de la temporada cada vez más cerca, Unión sabe que la elección del arquero será determinante para el funcionamiento del equipo. La salida de dos nombres que parecían parte del proyecto obliga a acertar en una incorporación que aporte seguridad, liderazgo y continuidad.

La lista está abierta, los contactos continúan y el arco rojiblanco sigue siendo uno de los focos principales del mercado tatengue.