Ludueña sobre la importancia de la victoria para Unión: "Lo necesitábamos y lo merecíamos"

El zaguero destacó el carácter de Unión tras el triunfo 1-0 ante Aldosivi y remarcó el protagonismo de los futbolistas surgidos de las inferiores.

Juan Pablo Ludueña fue una de las figuras en el 1-0 de Unión ante Aldosivi y no ocultó el desahogo tras el triunfo. “Gracias a Dios pudimos sumar de a tres, lo merecíamos”, aseguró el defensor, pieza clave en una noche donde el equipo mostró mayor solidez y contundencia.

La victoria en el 15 de Abril representó mucho más que tres puntos. Llegó después de encuentros en los que el equipo había generado situaciones claras sin eficacia en la finalización. “Generamos muchas situaciones y a veces no entran. Esta vez tuvimos un poco de suerte, pero son cosas del fútbol”, explicó el zaguero, con una lectura realista del desarrollo.

Desde lo táctico, Unión logró mayor compactación entre líneas y redujo los espacios en retroceso, un aspecto que había quedado expuesto en fechas anteriores. El bloque defensivo respondió con firmeza en el juego aéreo y en los duelos individuales, sosteniendo la ventaja en los minutos finales.

Ludueña puso el foco en la necesidad de sumar: “Teníamos que hacerlo sí o sí. Ahora hay que preparar los partidos que vienen”. El mensaje evidencia que el plantel entiende el contexto y la obligación de encadenar resultados para consolidarse en zona expectante.

La identidad formativa de Unión

El defensor también resaltó el protagonismo de los futbolistas surgidos de las inferiores: “Muchos somos de las inferiores y eso les da más ganas a los chicos que vienen atrás. Unión le da mucha importancia a las divisiones inferiores y eso es muy bueno”, afirmó.

La apuesta institucional por los juveniles no solo refuerza la identidad del club, sino que también inyecta intensidad y sentido de pertenencia en cada presentación. En un plantel que combina experiencia con juventud, el triunfo ante Aldosivi funcionó como punto de inflexión anímico y deportivo.