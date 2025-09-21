El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

Unión es el único líder de la Zona A con 16 puntos, pero además el Tate alcanza un registro que lo destaca por encima del resto

Unión está entre los dos equipos más goleadores del fútbol argentino.

Unión viene protagonizando una gran campaña, al punto tal que luego de disputadas nueve fechas, el Tate es el único líder de la Zona A con 16 puntos, aún cuando este domingo algunos equipos puedan alcanzarlo.

Pero más allá de la estadística mencionada, existe un dato que demuestra el presente del elenco rojiblanco y que lo destaca por encima del resto de los equipos, con excepción de River.

Y es que el Tate está entre los dos equipos más goleadores del fútbol argentino. Con nueve partidos jugados, el Rojiblanco convirtió 15 goles, apenas por debajo de River que anotó 16.

Luego de un primer semestre en el que Unión apenas había marcado 11 goles en 16 partidos, ahora lleva convertidos 15 en nueve cotejos.

Así las cosas, pasó de ser el equipo que menos goles había anotado en la Zona A en el Torneo Apertura, a ser el más efectivo en la Zona A en el actual Torneo Clausura.