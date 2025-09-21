A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Los números demuestran que la campaña de Unión es más efectiva cuando juega como visitante, que cuando lo hace en el 15 de Abril

A Unión le cuesta más jugando en el 15 de Abril.

Los números son irrefutables. Unión suma más y juega mejor en condición de visitante, que cuando le toca hacerlo como local en el estadio 15 de Abril.

De hecho, el Tate está entre los dos equipos más efectivos jugando fuera de su casa. El primero es Barracas Central con tres triunfos y dos empates y lo sigue Unión con tres victorias, una igualdad y una derrota.

Fuera de Santa Fe, el elenco dirigido por Leonardo Madelón cosechó 10 puntos sobre 15 en disputa, alcanzando una efectividad del 66,6% y una diferencia de gol de + 6.

Mientras que en el 15 de Abril, si bien se mantine invicto, cosechó tres empates consecutivos y ganó un solo partido que fue en la 1° fecha ante Estudiantes.

Así las cosas, como local sumó seis unidades sobre 12 en juego, con una efectividad del 50%. En tanto que la diferencia de gol es de apenas +1.