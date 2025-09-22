Uno Santa Fe | Unión | Unión

El punto le sirvió a Unión para cerrar la fecha 9 como único líder de la Zona A

Unión terminó la fecha como único líder de la Zona A, mientras que se alejó otro punto del descenso y quedó a nueve de la Sudamericana.

Ovación

Por Ovación

22 de septiembre 2025 · 07:44hs
El punto le sirvió a Unión para cerrar la fecha 9 como único líder de la Zona A

UNO | José Busiemi

Unión logró un punto clave este domingo en el estadio 15 de Abril, al empatar 2-2 frente a Independiente Rivadavia, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura. Aunque la igualdad dejó un sabor agridulce en la gente, lo cierto es que el resultado terminó teniendo un valor enorme, ya que el Tatengue cerró la jornada como único líder de la Zona A.

LEER MÁS: Tarragona es determinante para que Unión sea el líder en la Zona A

El equipo de Leonardo Madelón quedó en lo más alto con 16 unidades, aprovechando la caída de Banfield frente a Argentinos y el empate de Boca con Central Córdoba. El Xeneize ganaba 2-0 y con ese marcador le arrebataba la punta por diferencia de gol, pero el empate final 2-2 lo dejó con 14, al igual que los santiagueños.

De esta manera, Unión mira a todos desde arriba, seguido muy de cerca por Barracas Central, que con 15 puntos aparece como único escolta. El cierre de la fecha tendrá un condimento adicional: Defensa y Justicia y Estudiantes se enfrentarán en La Plata y, si alguno gana, alcanzará la línea de los 15 puntos.

Tabla de posiciones – Zona A (puestos, equipos y puntos)

  • Unión – 16

  • Barracas Central – 15

  • Boca Juniors – 14

  • Central Córdoba – 14

  • Banfield – 13

  • Defensa – 12 (*)

  • Tigre – 12

  • Estudiantes – 12 (*)

  • Huracán – 12

  • Argentinos – 11

  • Racing – 10

  • Newell’s – 9 (*)

  • Belgrano – 9 (*)

  • Independiente Rivadavia – 9

  • Aldosivi – 3

(*) equipos con un partido pendiente.

En la tabla anual, Unión todavía con deudas

Más allá del presente alentador en el Clausura, la tabla anual sigue marcando la otra cara del Tatengue. Con 30 puntos, Unión ocupa el puesto 19, 12 por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi, últimos de la tabla anual (uno descendería por promedios y el otro por acumulada).

En la lucha por meterse en las copas internacionales, la diferencia también es clara: el último que hoy estaría ingresando a la Sudamericana es Huracán, con 39 puntos, es decir, nueve más que Unión. Sin embargo, todo podría modificarse por los corrimientos habituales: si el campeón del Clausura o de la Copa Argentina ya está clasificado, o si alguno de los equipos argentinos gana Libertadores o Sudamericana, se liberarán plazas.

LEER MÁS: A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

Por ahora, el equipo santafesino sabe que tiene aire en la pelea por la permanencia, pero necesita continuidad de resultados para ilusionarse con pelear por un boleto internacional.

Tabla anual (puestos, equipos y puntos)

  • River – 49

  • Boca Juniors – 47

  • Central – 47

  • Argentinos – 44

  • Riestra – 43

  • Barracas – 41

  • San Lorenzo – 40

  • Tigre – 39

  • Huracán – 39

  • Racing – 38

  • Lanús – 36

  • Independiente Rivadavia – 36

  • Independiente – 33

  • Estudiantes – 33

  • Central Córdoba – 32

  • Platense – 32

  • Vélez – 32

  • Defensa – 31

  • Unión – 30

  • Atlético Tucumán – 28

  • Newell’s – 28

  • Instituto – 28

  • Banfield – 27

  • Sarmiento – 27

  • Belgrano – 26

  • Gimnasia – 26

  • Godoy Cruz – 25

  • Talleres – 20

  • San Martín (SJ) – 18

  • Aldosivi – 18

Unión Sudamericana descenso
Noticias relacionadas
Tarragona es goleador y figura en Unión.

Tarragona es determinante para que Unión sea el líder en la Zona A

Unión está entre los dos equipos más goleadores del fútbol argentino.

El dato que ilusiona a Unión pensando en lo que se viene

A Unión le cuesta más jugando en el 15 de Abril.

A Unión le cuesta más jugando como local y los números así lo indican

tarragona: union esta arriba, lo sentimos y lo disfrutamos

Tarragona: "Unión está arriba, lo sentimos y lo disfrutamos"

Lo último

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Último Momento
Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

Ovación
Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Belgrano y Newells, con asuntos pendientes en Córdoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"