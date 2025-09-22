El punto le sirvió a Unión para cerrar la fecha 9 como único líder de la Zona A

Unión terminó la fecha como único líder de la Zona A, mientras que se alejó otro punto del descenso y quedó a nueve de la Sudamericana.

Unión logró un punto clave este domingo en el estadio 15 de Abril, al empatar 2-2 frente a Independiente Rivadavia, en el marco de la fecha 9 del Torneo Clausura. Aunque la igualdad dejó un sabor agridulce en la gente, lo cierto es que el resultado terminó teniendo un valor enorme, ya que el Tatengue cerró la jornada como único líder de la Zona A.

El equipo de Leonardo Madelón quedó en lo más alto con 16 unidades, aprovechando la caída de Banfield frente a Argentinos y el empate de Boca con Central Córdoba. El Xeneize ganaba 2-0 y con ese marcador le arrebataba la punta por diferencia de gol, pero el empate final 2-2 lo dejó con 14, al igual que los santiagueños.

De esta manera, Unión mira a todos desde arriba, seguido muy de cerca por Barracas Central, que con 15 puntos aparece como único escolta. El cierre de la fecha tendrá un condimento adicional: Defensa y Justicia y Estudiantes se enfrentarán en La Plata y, si alguno gana, alcanzará la línea de los 15 puntos.

Tabla de posiciones – Zona A (puestos, equipos y puntos)

Unión – 16

Barracas Central – 15

Boca Juniors – 14

Central Córdoba – 14

Banfield – 13

Defensa – 12 (*)

Tigre – 12

Estudiantes – 12 (*)

Huracán – 12

Argentinos – 11

Racing – 10

Newell’s – 9 (*)

Belgrano – 9 (*)

Independiente Rivadavia – 9

Aldosivi – 3

(*) equipos con un partido pendiente.

En la tabla anual, Unión todavía con deudas

Más allá del presente alentador en el Clausura, la tabla anual sigue marcando la otra cara del Tatengue. Con 30 puntos, Unión ocupa el puesto 19, 12 por encima de San Martín de San Juan y Aldosivi, últimos de la tabla anual (uno descendería por promedios y el otro por acumulada).

En la lucha por meterse en las copas internacionales, la diferencia también es clara: el último que hoy estaría ingresando a la Sudamericana es Huracán, con 39 puntos, es decir, nueve más que Unión. Sin embargo, todo podría modificarse por los corrimientos habituales: si el campeón del Clausura o de la Copa Argentina ya está clasificado, o si alguno de los equipos argentinos gana Libertadores o Sudamericana, se liberarán plazas.

Por ahora, el equipo santafesino sabe que tiene aire en la pelea por la permanencia, pero necesita continuidad de resultados para ilusionarse con pelear por un boleto internacional.

Tabla anual (puestos, equipos y puntos)