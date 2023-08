En los pocos minutos que disputó, el atacante empezó a comprarse al pueblo tatengue, en base a entrega, sacrificio y lo más importante: goles.

Tuvo su primer doblete en La Plata, donde no dudó en decir que "estoy muy contento por este presente. Siempre me beso el escudo porque Unión me abrió las puertas y confió en mi, estoy contento por eso".

Obviamente que fue elegido la figura del partido que el Tate le ganó 3-1 a Estudiantes. El juvenil soslayó que "Kily me habla todos los días, me da mucha confianza. Uno de los goles se lo dediqué al cuerpo técnico que confió en mí y confía todos los días".

Más adelante subrayó que "me siento muy contento, estoy cómodo, hace mucho que no ganábamos de visitante. Esto nos da fuerzas para levantar y seguir en este camino".

Si bien sabe que llega Nicolás Orsini a la Avenida López y Planes, Morales destacó que "con Nico nos llevamos muy bien. Será una competencia sana. En lo personal, es la primera vez que hago dos goles, estoy muy feliz en Unión, que me está dando esta posibilidad y la estoy aprovechando".