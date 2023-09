Una vez que Sebastián Méndez plantó a Unión para recalar en Vélez, que cuenta con un partido más con los mismos puntos que el Tatengue en la pelea por no descender, los dirigentes avanzaron con todo para conseguir la contratación de Cristian González, quien este domingo dirigirá el Clásico Santafesino ante Colón en el Brigadier López, en el marco de la séptima fecha.

Unión no tuvo piedad y goleó como visitante a Juventud Unida

Cristian González viene desarrollando una aceptable tarea al frente de Unión, donde sumó dos victorias, sufrió dos derrotas pero empató ocho veces (38.89% de efectividad). Sin embargo, el Clásico Santafesino de este domingo en el Brigadier López se presenta como clave para intentar una levantada que lo pueda confirmar en Primera División.

En su paso por Rosario Central, Cristian González enfrentó en dos ocasiones a Colón, con un empate y una victoria. La primera vez que Cristian González enfrentó a Colón fue el 21 de marzo de 2021, en el Brigadier López, en la Copa de la Liga Profesional que terminaría ganando el equipo de Eduardo Domínguez. El partido de la fecah 6 terminó empatado sin abrir el marcador.

Mientras que la segunda vez fue el 25 de noviembre de 2021, cuando los dirigidos por el actual DT de Unión golearon a Colón, en el Brigadier López, por 4-1, con los tantos de Marco Ruben (en tres ocasiones) y Emiliano Vecchio. En tanto que Gonzalo Piovi descontó para el Sablaero. Fue por la fecha 22 de ese certamen.

Síntesis del partido:

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Bruno Bianchi, Gonzalo Piovi; Eric Meza, Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Tomás Moschión, Nahuel Gallardo; Cristian Ferreira y Lucas Beltrán. Director técnico: Eduardo Domínguez.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Gastón Ávila, Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Francesco Lo Celso; Emiliano Vecchio; Lucas Gamba y Marco Ruben. Director técnico: Cristian González.

Goles en el primer tiempo: 3m Ruben (RC) y 8m Ruben (RC).

Goles en el segundo tiempo: 3m Ruben (RC), 15m Piovi (C) y 22m Vecchio (RC).

Cambios en el primer tiempo: 39m Romero (RC) por Broun; 41m Mura (C) por Gallardo y Castro (C) por Ferreira.

Cambios en el segundo tiempo: en la reanudación del juego, Pierotti (C) por Moschión; 11m Ciccioli (RC) por Martínez y Zabala (RC) por Lo Celso; 17m Covea (RC) por Gamba; 19m Morelo (C) por Beltrán; 36m Goez (C) por Bernardi.

Incidencia en el primer tiempo: 33m expulsado Meza (C).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Brigadier Estanislao López.