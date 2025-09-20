La previa en el 15 de Abril: fiesta tatengue pese al Día del Club

Los hinchas de Unión, que tuvieron que pagar un bono de 15 mil pesos para ingresar al 15 de Abril, respondieron de muy buena manera ante Independiente Rivadavia.

La tarde en el 15 de Abril tuvo un condimento especial. A pesar de la decisión dirigencial de declarar el Día del Club –que obligó a los hinchas a abonar un bono extra de 15 mil pesos para poder ingresar–, el público de Unión no dudó en acercarse en gran número para acompañar al equipo.

El colorido en las tribunas fue la mejor respuesta: banderas, bombos, cánticos y una pasión que se hizo sentir desde mucho antes de que la pelota comenzara a rodar. Unión no defendía cualquier partido, sino nada menos que la punta de la Zona A del Torneo Clausura, y la hinchada lo entendió como tal.

Las inmediaciones del estadio se llenaron temprano, con familias, grupos de amigos y peñas que se organizaron para darle un marco de fiesta a la jornada. El rojo y blanco se impuso en cada rincón, reafirmando que, incluso con el esfuerzo económico que significó la entrada, el hincha tatengue siempre dice presente.

En un campeonato que lo tiene como protagonista, el aliento de la gente fue un motor clave para un Unión que salió al campo respaldado por un marco inmejorable.

Todo el color del hincha de Unión en la previa en el 15 de Abril

