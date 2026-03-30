Unión y Agropecuario, cara a cara: todos los datos que marcan la previa copera

Unión inicia su camino en la Copa Argentina ante Agropecuario con antecedentes irregulares, pero con experiencias recientes que invitan a ilusionarse.

Unión afrontará un nuevo desafío en la Copa Argentina 2026 con un recorrido que combina momentos destacados y otros de irregularidad. En total, el Tatengue disputó 23 encuentros en el certamen, con cinco triunfos, doce empates y seis derrotas, manteniendo un equilibrio exacto entre goles a favor y en contra (21-21).

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Uno de los recuerdos más frescos y significativos es la remontada 3-1 ante Colegiales en los 32avos de final de la decimotercera edición, en el estadio Único de San Nicolás. Aquella noche, los goles de Jerónimo Dómina, Marcelo Estigarribia y Lionel Verde le permitieron cortar una racha de siete años sin victorias en esa instancia.

Rendimiento, ranking y protagonistas de Unión

El conjunto santafesino se ubica en el puesto 55 del ranking histórico del certamen y sus mejores campañas llegaron en la temporada 2015-2016 y en la decimotercera edición, donde alcanzó los Cuartos de Final en ambas ocasiones, siendo eliminado por River Plate.

En cuanto a nombres propios, los máximos goleadores de Unión en la competencia son Lucas Gamba e Ignacio Malcorra, ambos con dos tantos.

Además, dentro del plantel aparecen futbolistas que ya saben lo que es consagrarse en la Copa: Matías Mansilla y Estigarribia, campeones con Patronato.

El recorrido de Madelón en el certamen

El entrenador Leonardo Madelón cuenta con una extensa trayectoria en la Copa Argentina, donde acumula seis victorias, nueve empates y cinco derrotas.

Su mejor actuación fue justamente con Unión, en la edición 2015-2016, cuando alcanzó los Cuartos de Final tras eliminar a rivales como Estudiantes de La Plata y caer ante River. También tuvo pasos por clubes como San Lorenzo, Belgrano de Córdoba y Arsenal de Sarandí, entre otros.

Un dato que enciende alertas

Más allá de su historia, Unión presenta una estadística que no pasa desapercibida: solo ganó uno de los últimos seis cruces ante equipos de la Primera Nacional en 32avos de final.

Unión festejo Colegiales.jpeg Unión ganó uno de los últimos seis encuentros ante equipos de la Primera Nacional en la Copa Argentina. Prensa Unión

Ese triunfo fue ante Juventud Unida de Gualeguaychú en 2018 (2-0). El resto del registro incluye empates con definición por penales —victorias ante Atlético Paraná y Nueva Chicago, y derrota ante Almagro— además de caídas frente a Chacarita Juniors y Gimnasia de Mendoza.

Agropecuario, un rival capaz de dar el golpe

Del otro lado estará Agropecuario Argentino, que también tiene su historia en la Copa. En 15 partidos, suma seis triunfos, tres empates y seis derrotas, con 25 goles a favor y 24 en contra.

Su recuerdo más resonante es la victoria 2-1 ante Racing Club en la décima edición, en el estadio 23 de Agosto. Aquella noche, un doblete de Brian Blando selló una remontada histórica que marcó su mejor campaña.

Números, figuras y antecedentes del Sojero

El conjunto de Carlos Casares ocupa el puesto 76 en el ranking histórico del certamen y su mejor actuación fue alcanzar los Octavos de Final, instancia en la que cayó ante Boca Juniors.

Su máximo goleador en la Copa es Matías Palacio, con tres conquistas. Además, cuenta con jugadores que ya levantaron el trofeo, como Carlos Auzqui y Jorge Valdez Chamorro.

Un cruce con antecedentes dispares

A diferencia de Unión, Agropecuario tiene menos historia en esta instancia. De hecho, solo ganó una vez en 32avos de final, en la décima edición, cuando venció 2-0 a Almirante Brown con goles de José Muñoz y Emanuel Dening.

Luego, acumuló una eliminación por penales ante San Martín de Tucumán y derrotas frente a Luján y Talleres de Córdoba.

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Con antecedentes, estadísticas y realidades diferentes, Unión y Agropecuario se preparan para un cruce donde la historia pesa, pero no define. El Tatengue intentará imponer su jerarquía, mientras que el Sojero buscará repetir una de esas noches que ya supo construir en la Copa.

En Rosario, los números quedarán de lado cuando la pelota empiece a rodar.