Tarragona brilló y Unión aseguró su lugar en 16vos tras vencer 2-0 a Agropecuario

En un duelo de alto voltaje y sin margen de error, Unión se mide ante Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de imponer su jerarquía en un formato de eliminación directa donde cada detalle táctico puede inclinar la balanza y definir la continuidad en el certamen.
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30-03-2026 21:16
Inició el partido
Ya juega Unión ante Agropecuario.
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30-03-2026 21:29
4' 1T: Tiro al arco de Agropecuario Argentino
Carlos Auzqui pateó al arco y la tiró afuera.
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30-03-2026 21:31
16' 1T: Tiro al arco de Unión
Brahian Cuello pateó al arco y la tiró afuera.
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30-03-2026 21:37
19' 1T: Unión tuvo una chance clara
Cuello envía un centro preciso desde la banda y Tarragona gana en soledad por arriba, conectando con un cabezazo: la primera llegada de peso del Tatengue.
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30-03-2026 21:40
25' 1T: Unión busca el arco
Julián Palacios remata, pero su disparo se va desviado.
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30-03-2026 21:46
35' 1T: Primer cambio en Unión
Sale Emiliano Álvarez e ingresa Lautaro Vargas.
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30-03-2026 21:56
39' 1T: Unión busca incomodar al arco
Julián Palacios remata, pero su intento se va desviado.
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30-03-2026 22:04
46' 1T: Unión abre el marcador
¡GOL de Unión! Cristian Tarragona conecta de cabeza en soledad tras el centro de Mauro Pittón, venciendo a Luciano Acosta.
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30-03-2026 22:07
Terminó el primer tiempo.
Unión se retira al descanso con la victoria parcial: 1-0 ante Agropecuario
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30-03-2026 22:24
Segundo tiempo en marcha
Unión sigue arriba 1-0 frente a Agropecuario.
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30-03-2026 22:26
50' 2T: comprometidos en un choche
Mauro Pittón y Brian Blando tuvieron un choque en el cual ambos quedaron lastimados pero siguen en cancha.
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30-03-2026 22:28
52' 2T: Brahian Cuello recibe amonestación
El árbitro Sebastián Zunino sanciona con tarjeta amarilla a Brahian Cuello de Unión.
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30-03-2026 22:32
54' 2T: Tiro al arco de Agropecuario Argentino
Rodrigo Mosqueira pateó al arco y la tiró afuera.
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30-03-2026 22:38
60' 2T: Unión dos variantes para ajustar
Entra Marcelo Estigarribia reemplazando a Agustín Colazo y Augusto Solari ingresa por Brahian Cuello.
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30-03-2026 22:40
63' 2T: Juan Pablo Ludueña es amonestado
El árbitro Sebastián Zunino le saca tarjeta amarilla a Ludueña de Unión.
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30-03-2026 22:50
71' 2T: Agropecuario busca el arco
Brian Blando remata, pero su disparo se va desviado.
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30-03-2026 22:56
78' 2T: Cambio en Unión
Cambio en Unión: entra Lucas Menossi por Mauro Pittón.
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30-03-2026 23:14
94' 2T: Gol de Unión
¡GOL de Unión! Cristian Tarragona concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de Lucas Menossi.
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30-03-2026 23:14
Unión avanza con contundencia
Le ganó 2-0 a Agropecuario y boleto a 16vos de Copa Argentina
Alineaciones de Unión y Agropecuario
Unión saldrá a la cancha con Matías Mansilla en el arco; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón y Rafael Profini en la mitad de la cancha; mientras que Brahian Cuello, Cristian Tarragona y Agustín Colazo conformarán el tridente ofensivo.
En el banco de suplentes estarán Lucas Meuli, Alex Maizon Rodríguez, Claudio Corvalán, Bruno Pittón, Lautaro Vargas, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Franco Fragapane, Tomás González, Marcelo Estigarribia, Augusto Solari y Misael Aguirre. El entrenador es Leonardo Madelón.
Por su parte, Agropecuario Argentino formará con Luciano Acosta bajo los tres palos; Matías Molina, Facundo Sánchez, Alan Aguirre y Jorge Cabello en la última línea; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez Chamorro y Rodrigo Castro en el mediocampo; y Enzo Aguirre, Brian Blando y Carlos Auzqui en el frente de ataque.
Como alternativas estarán Germán Salort, Milton Ramos, Federico Pérez, Santiago Gallucci Otero, Braian Aranda, Diego Vásquez, Danilo Ruiz Díaz, Alejandro Gagliardi y Lorenzo Barrera. El director técnico es Adrián Adrover.