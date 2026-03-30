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Tarragona brilló y Unión aseguró su lugar en 16vos tras vencer 2-0 a Agropecuario

Cristian Tarragona fue la figura de Unión: abrió el marcador a los 46’ del primer tiempo y selló el triunfo con un segundo cabezazo en el complemento.

Ovación

Por Ovación

30 de marzo 2026 · 21:17hs
Tarragona brilló y Unión aseguró su lugar en 16vos tras vencer 2-0 a Agropecuario

Tarragona brilló y Unión aseguró su lugar en 16vos tras vencer 2-0 a Agropecuario

En un duelo de alto voltaje y sin margen de error, Unión se mide ante Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de imponer su jerarquía en un formato de eliminación directa donde cada detalle táctico puede inclinar la balanza y definir la continuidad en el certamen.

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Inició el partido

Ya juega Unión ante Agropecuario.

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4' 1T: Tiro al arco de Agropecuario Argentino

Carlos Auzqui pateó al arco y la tiró afuera.

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16' 1T: Tiro al arco de Unión

Brahian Cuello pateó al arco y la tiró afuera.

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19' 1T: Unión tuvo una chance clara

Cuello envía un centro preciso desde la banda y Tarragona gana en soledad por arriba, conectando con un cabezazo: la primera llegada de peso del Tatengue.

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25' 1T: Unión busca el arco

Julián Palacios remata, pero su disparo se va desviado.

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35' 1T: Primer cambio en Unión

Sale Emiliano Álvarez e ingresa Lautaro Vargas.

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39' 1T: Unión busca incomodar al arco

Julián Palacios remata, pero su intento se va desviado.

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46' 1T: Unión abre el marcador

¡GOL de Unión! Cristian Tarragona conecta de cabeza en soledad tras el centro de Mauro Pittón, venciendo a Luciano Acosta.

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Terminó el primer tiempo.

Unión se retira al descanso con la victoria parcial: 1-0 ante Agropecuario

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Segundo tiempo en marcha

Unión sigue arriba 1-0 frente a Agropecuario.

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50' 2T: comprometidos en un choche

Mauro Pittón y Brian Blando tuvieron un choque en el cual ambos quedaron lastimados pero siguen en cancha.

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52' 2T: Brahian Cuello recibe amonestación

El árbitro Sebastián Zunino sanciona con tarjeta amarilla a Brahian Cuello de Unión.

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54' 2T: Tiro al arco de Agropecuario Argentino

Rodrigo Mosqueira pateó al arco y la tiró afuera.

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60' 2T: Unión dos variantes para ajustar

Entra Marcelo Estigarribia reemplazando a Agustín Colazo y Augusto Solari ingresa por Brahian Cuello.

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63' 2T: Juan Pablo Ludueña es amonestado

El árbitro Sebastián Zunino le saca tarjeta amarilla a Ludueña de Unión.

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71' 2T: Agropecuario busca el arco

Brian Blando remata, pero su disparo se va desviado.

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78' 2T: Cambio en Unión

Cambio en Unión: entra Lucas Menossi por Mauro Pittón.

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94' 2T: Gol de Unión

¡GOL de Unión! Cristian Tarragona concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de Lucas Menossi.

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Unión avanza con contundencia

Le ganó 2-0 a Agropecuario y boleto a 16vos de Copa Argentina

Alineaciones de Unión y Agropecuario

Unión saldrá a la cancha con Matías Mansilla en el arco; Emiliano Álvarez, Juan Pablo Ludueña, Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios, Mauro Pittón y Rafael Profini en la mitad de la cancha; mientras que Brahian Cuello, Cristian Tarragona y Agustín Colazo conformarán el tridente ofensivo.

En el banco de suplentes estarán Lucas Meuli, Alex Maizon Rodríguez, Claudio Corvalán, Bruno Pittón, Lautaro Vargas, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Franco Fragapane, Tomás González, Marcelo Estigarribia, Augusto Solari y Misael Aguirre. El entrenador es Leonardo Madelón.

Por su parte, Agropecuario Argentino formará con Luciano Acosta bajo los tres palos; Matías Molina, Facundo Sánchez, Alan Aguirre y Jorge Cabello en la última línea; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez Chamorro y Rodrigo Castro en el mediocampo; y Enzo Aguirre, Brian Blando y Carlos Auzqui en el frente de ataque.

Como alternativas estarán Germán Salort, Milton Ramos, Federico Pérez, Santiago Gallucci Otero, Braian Aranda, Diego Vásquez, Danilo Ruiz Díaz, Alejandro Gagliardi y Lorenzo Barrera. El director técnico es Adrián Adrover.

Unión Tarragona Agropecuario Copa Argentina Brahian Cuello
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