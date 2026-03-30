Tarragona brilló y Unión aseguró su lugar en 16vos tras vencer 2-0 a Agropecuario

Cristian Tarragona fue la figura de Unión: abrió el marcador a los 46’ del primer tiempo y selló el triunfo con un segundo cabezazo en el complemento.

En un duelo de alto voltaje y sin margen de error, Unión se mide ante Agropecuario por los 32avos de final de la Copa Argentina , con la obligación de imponer su jerarquía en un formato de eliminación directa donde cada detalle táctico puede inclinar la balanza y definir la continuidad en el certamen.

Unión saldrá a la cancha con Matías Mansilla en el arco; Emiliano Álvarez , Juan Pablo Ludueña , Valentín Fascendini y Mateo Del Blanco en defensa; Julián Palacios , Mauro Pittón y Rafael Profini en la mitad de la cancha; mientras que Brahian Cuello , Cristian Tarragona y Agustín Colazo conformarán el tridente ofensivo.

Le ganó 2-0 a Agropecuario y boleto a 16vos de Copa Argentina

¡GOL de Unión! Cristian Tarragona concreta la jugada y anota para su equipo. Asistencia de Lucas Menossi.

El árbitro Sebastián Zunino le saca tarjeta amarilla a Ludueña de Unión .

Entra Marcelo Estigarribia reemplazando a Agustín Colazo y Augusto Solari ingresa por Brahian Cuello .

El árbitro Sebastián Zunino sanciona con tarjeta amarilla a Brahian Cuello de Unión .

Mauro Pittón y Brian Blando tuvieron un choque en el cual ambos quedaron lastimados pero siguen en cancha.

Unión se retira al descanso con la victoria parcial: 1-0 ante Agropecuario

¡GOL de Unión! Cristian Tarragona conecta de cabeza en soledad tras el centro de Mauro Pittón, venciendo a Luciano Acosta.

Cuello envía un centro preciso desde la banda y Tarragona gana en soledad por arriba, conectando con un cabezazo: la primera llegada de peso del Tatengue.

En el banco de suplentes estarán Lucas Meuli, Alex Maizon Rodríguez, Claudio Corvalán, Bruno Pittón, Lautaro Vargas, Lucas Menossi, Emilio Giaccone, Franco Fragapane, Tomás González, Marcelo Estigarribia, Augusto Solari y Misael Aguirre. El entrenador es Leonardo Madelón.

Por su parte, Agropecuario Argentino formará con Luciano Acosta bajo los tres palos; Matías Molina, Facundo Sánchez, Alan Aguirre y Jorge Cabello en la última línea; Rodrigo Mosqueira, Jorge Valdez Chamorro y Rodrigo Castro en el mediocampo; y Enzo Aguirre, Brian Blando y Carlos Auzqui en el frente de ataque.

Como alternativas estarán Germán Salort, Milton Ramos, Federico Pérez, Santiago Gallucci Otero, Braian Aranda, Diego Vásquez, Danilo Ruiz Díaz, Alejandro Gagliardi y Lorenzo Barrera. El director técnico es Adrián Adrover.