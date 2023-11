Unión logró el triunfo que necesitaba ante Tigre para seguir en Primera. No le sobró nada, pero solo importaban los tres puntos. Si bien es cierto que no fue un concierto, superó al Matador, que prácticamente no atacó, visiblemente relajado por su salvación la jornada anterior. Pero el Tate no lo dejó pasar y los puntos quedaron en casa. Rendimientos muy parejos en este boletín de calificaciones.