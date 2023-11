Unión jugó un primer tiempo con los nervios de saber que el único resultado que le sirve es ganar y eso se notó a la hora de manejar la pelota, porque fue todo demasiado forzado, demostrando lo difícil que se le hacía jugar frente a un contexto tan adverso. Por eso le costó y mucho al Tate generar peligro en ataque, porque no tenía precisión, se apuraba mucho y elegía siempre mal.

Tigre jugaba con la soltura de no tener responsabilidades, pero así tampoco inquietaba en ataque. Lo bueno y lo malo pasaba por Unión, que tuvo su primera aproximación con un remate de Gonzalo Morales que el arquero Rojas controló en dos tiempos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728524223256076784&partner=&hide_thread=false AVISÓ EL TATENGUE



El Toro Morales sacó un zapatazo que Santiago Rojas controló en dos tiempos. Unión y Tigre igualan sin goles#LPFxTNTSports pic.twitter.com/a0cUJR0JeM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Y después Jerónimo Domina dispuso de una chance inmejorable, controlando el balón con el pecho y rematando de media vuelta, pero Rojas con el pie izquierdo evitó el gol. El Tate no lograba romper el maleficio y todo se le hacia cuesta arriba hasta que en una pelota quieta pudo abrir el marcador y desbloquearse un poco.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728528332549967990&partner=&hide_thread=false TREMENDA TAPADA DE ROJAS



Jerónimo Domina tuvo el primero de Unión pero el arquero de Tigre se lo sacó con su pierna izquierda y el partido sigue 0-0#LPFxTNTSports pic.twitter.com/wTCOSfZasq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Se paro de frente al arco Kevin Zenón y, con un remate al ángulo, estableció el 1 a 0 con una dosis de fortuna, dado que el balón se estrelló en el travesaño y le rebotó en la espalda a Rojas para meterse dentro del arco. Unión ganaba y estaba bien, porque de los dos equipos era el que más empujaba y el que mostraba mayor ambición.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728529557752258965&partner=&hide_thread=false GOL DE UNIÓN QUE SUEÑA CON LA SALVACIÓN



Kevin Zenon ejecutó un tiro libre que dio en el palo y pegó en la espalda de Santiago Rojas. El Tatengue vence 1-0 a Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ATgvO222IR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Recién en el final de la primera etapa Tigre llegó al arco rojiblanco con un remate bajo de José Paradela que Moyano controló arrojándose al piso. Fue un primer tiempo deslucido tal cual se preveía teniendo en cuenta todo lo que se jugaba Unión, al que le costó imponer condiciones, pero que fue el mejor de los dos y por eso se fue a los vestuarios ganando de manera justificada.

Segundo tiempo

En el segundo tiempo paso poco. Lo pudo definir Unión rápidamente con un disparo dentro del área de Dómina que terminó tapando Rojas. Unión desaprovechó un sinfín de posibilidades de contra por la impericia de sus delanteros, fundamentalmente de Orsini, que jugó un pésimo partido.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728541015139656157&partner=&hide_thread=false La gran atajada de Santiago Rojas ante Domina que impidió el segundo gol de Unión



Presentado por Pinturas Kuwait #PinturaEnAerosol #PintáTuMundoConUnDedo #KuwaitCopaLPF23 Calidad Kuwait pic.twitter.com/Y9O3BjikJ0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Debió terminarlo mucho antes Unión y lo sufrió precisamente por su falta de gol ante un rival que hizo muy poco o casi nada para empatar. Lo sufrió en el final el Tate pero solo por lo exiguo del resultado y por fin pudo ganar el partido que debía hacerlo para mantenerse en Primera.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728545342944129449&partner=&hide_thread=false El Mugre Corvalán a lo Zidane #LPFxTNTSports pic.twitter.com/dUh54HCD39 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

El milagro llegó no sólo por lo que hizo Unión, sino porque sus rivales, no sumaron y lo terminaron ayudando para quedarse en Primera. Un desahogo increíble para los hinchas rojiblancos, que padecieron a lo largo de todo el año y llegaron a la última fecha en descenso. Pero ganó su partido y esta vez le dieron una mano, de todos modos el objetivo cumplido no debe engañar Unión, que llegó a esta instancia por desidia de su diligencia que encabeza Luis Spahn.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728549654004986337&partner=&hide_thread=false ¡UNIÓN SE QUEDA EN PRIMERA!



La emoción de los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del Tatengue tras vencer a Tigre#LPFxTNTSports pic.twitter.com/YqVUGthqhw — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Seguramente cuando se terminen los festejos habrá que hacer un análisis exhaustivo para no repetir todo lo que hizo mal. Pero ahora el hincha solo tiene tiempo para festejar y los pibes de Unión para sacarse una mochila pesadísima que debieron sostener. Unión es de Primera cantan los hinchas y festejan invadiendo la cancha y no es para menos, estuvo tan cerca del infierno como ahora del paraíso.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTNTSportsAR%2Fstatus%2F1728550366302675297&partner=&hide_thread=false ¡NO PUDO CONTENER LAS LÁGRIMAS!



El Kily González se mostro muy emocionado tras lograr la permanencia en Primera con Unión de Santa Fe#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Eb4N58zZAu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 25, 2023

Formaciones

Unión: Sebastián Moyano; Nicolás Paz, Franco Calderón y Claudio Corvalán; Federico Vera, Franco Pardo y Kevin Zenón; Mauro Luna Diale; Nicolás Orsini, Gonzalo Morales y Jerónimo Dómina.

Tigre: Santiago Rojas; Martín Garay, Robert Rojas, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; José Paradela, Lucas Menossi, Agustín Cardozo, Aaron Molinas; Ezequiel Forlcaz, Nicolás Reniero. DT: Lucas Pusineri.

Gol: PT 35' Kevin Zenón (U).

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Héctor Paletta.