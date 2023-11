El uno por uno de Unión en la derrota ante Central Córdoba.

Federico Vera (3): Muy mal partido, flojo en la marca, habilitó a Gamba en el segundo gol y mostró enormes dificultades a la hora de las coberturas. Pero además no aportó en ataque, salvo un centro a Corvalán.

Franco Pardo (3): Habilitó a Gamba en el primer gol, se lo observó lento en el retroceso e inseguro para marcar. No mostró nunca seguridad, dejando muchas dudas.

Franco Calderón (4): En los primeros minutos se mostró muy seguro, con un par de muy buenos cruces. Pero en el segundo tiempo bajó mucho su rendimiento y se mostró permeable cuando lo encararon.

Claudio Corvalán (4): Venía siendo un sostén en defensa, pero en este partido no mostró la firmeza habitual. Se equivocó bastante y perdió mucho más de lo que ganó.

Kevin Zenón (4): En la primera etapa pasó mucho al ataque pero no estuvo preciso con la pelota en los pies. En la segunda etapa pasó a jugar al medio, pero nunca logró imponer sus condiciones.

Tiago Banega (3): No se entiende que el entrenador lo incluya como titular. Jugó 45' en los que no mostró nada, no pudo recuperar y mucho menos jugar hacia adelante.

Joaquín Mosqueira (4): Se puede destacar su entrega y el despliegue que lo caracteriza, pero en este partido fue superado con facilidad en la zona media. Quedó muy aislado y corrió siempre detrás del balón.

Mauro Luna Diale (4): Falló en la definición en un remate cruzado en el primer tiempo y en el segundo, se demoró dentro del área luego de un pase de Morales.

Jerónimo Domina (4): En esta oportunidad salió prematuramente y es que no pesó en ataque. Jugó por afuera pero no pudo desbordar y terminó pasando desapercibido.

Gonzalo Morales (4): Un buen pase a Luna Diale en el segundo tiempo y no mucho más. Si bien fue el que más se movió, terminó perdiendo con los defensores rivales.

Mateo Del Blanco (4): En los primeros minutos del segundo tiempo se mostró activo pasando al ataque, pero con el correr de los minutos y con el partido definido no pudo prevalecer.

Nicolás Orsini (3): Ingresa y no aporta nada. A excepción de aquel gol con Sarmiento, el rendimiento de Orsini con la camiseta de Unión es paupérrimo.

Daniel Juárez (-): Ingresó cuando Unión perdía por dos goles y el contexto era absolutamente desfavorable, por lo cual poco pudo hacer en materia ofensiva.

Tomás González (-): Pocos minutos en cancha, le cometió una muy fuerte infracción a Benítez por la cual el árbitro le terminó mostrando la tarjeta amarilla.