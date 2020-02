El uno por uno de Unión en la derrota ante Estudiantes

Unión falló en su incursión a La Plata ante Estudiantes, que con solo oficio impuso condiciones y se quedó con el partido 3-1. Si bien es cierto que el equipo mostró algo de reacción cuando llegó al descuento a través de Javier Méndez, la realidad es que fue solo un acto individual, ya que en conjunto fue flojito.

Rendimientos irregulares en una formación que el próximo jueves recibirá en el estadio 15 de Abril a Atlético Mineiro por la ida de la primera fase de la Copa Sudamericana. La idea afrontarlo con el ánimo por arriba con una victoria, pero no pudo hacerlo y el Tate dejó pasar la chance de acercarse a los puestos de copas internacionales. Será tarea de Leonardo Madelón de acomodar la estantería después de la imagen que dejó este sábado en el estadio Uno de La Plata. A continuación, el boletín de calificaciones:

Sebastián Moyano (4): Si bien es cierto que tuvo una gran tapada en el primer tiempo tras un tiro libre de Gata Fernández, después dio los rebotes en los goles que terminaron en goles de Cauteruccio.

Brian Blasi (4): Mejor en el complemento que en el primer acto, donde perdió casi siempre en el mano a mano con Lucas Rodríguez. Casi marcó un gol con un zurdazo que pasó cerca del palo de Andújar, pero dejó muchas dudas.

Franco Calderón (4): Esta vez mostró su falta de experiencia, ya que casi siempre perdió ante los delanteros del Pincha. Dio un mal pase que derivó en el segundo gol de Estudiantes.

Jonathan Bottinelli (4): Fue la voz de mando en la defensa, pero también mostró muchos desacoples y se fue expulsado en el complemento por una dura infracción.

Claudio Corvalán (4): En la misma sintonía que sus compañeros del fondo, donde la pasó mal, más que nada en el primer acto, con Ángel González, que siempre le ganó por la banda.

Ezequiel Bonifacio (4): Improductivo y por eso Madelón lo sacó en el inicio del segundo tiempo.

Jalil Elías (6): El despliegue de siempre, anulando a Gastón Fernández y animándose a ser la rueda de auxilio. Fue de lo más rescatable del equipo.

Javier Méndez (5): Lo mejor que hizo fue el gol del descuento, porque después tuvo un flojo rendimiento. Nunca hizo las coberturas y le dio cobertura en los relevos. Por ahora no convence.

Federico Milo (5): Fue el mejor del equipo en el primer tiempo, siendo desequilibrante por izquierda. Sorprendentemente Madelón lo sacó en el inicio del complemento.

Walter Bou (4): Casi no gravitó. Apenas un remate al arco en el segundo tiempo que se fue desviado.

Nicolás Mazzola (4): La peleó todas, pero jugó siempre de espaldas. El DT lo cambió por Franco Troyansky en la parte final en busca de otra cosa.

Javier Cabrera (3): Prácticamente no entró en juego, pese a que tuvo más de 45' en cancha.

Gabriel Carabajal (4): Intentó agarra la pelota y ser generador de fútbol, pero le tocó hacerlo en un trámite desfavorable.

Franco Troyansky (4): Fue duda por una molestia física y la idea no era que no se exigiera pensando en el partido contra el Mineiro. Casi no pesó.