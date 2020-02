Estudiantes fue letal en el área y le paró el carro a Unión

Unión dio un paso en falso en su meta de llegar a la zona de copas internacionales al perder como visitante ante Estudiantes por 3-1 en la continuidad de la 18ª fecha de la Superliga. Martín Cauteruccio (2) y Mateo Retegui, de penal, marcaron para el Pincha; en tanto Javier Méndez estampó el descuento. Ahora será cuestión de dar vuelta la página y pensar en el partido de ida de la primera fase de la Copa Sudamericana del jueves en Santa Fe ante Atlético Mineiro.

El Tate salió a estudiar a su rival, más que nada, porque sabía que iba a querer tener el protagonismo. Pero amén de todo eso, no dejó de lado la premisa de presionar alto para forzar el pelotazo o la jugada dividida. Esto le dio réditos, ya que el local pocas veces pudo salir jugando desde el fondo. De todas maneras, paulatinamente Javier Mascherano iba mostrando su jerarquía y adelantó al equipo.

A medida que fueron pasando los minutos el Pincha iba creciendo y complicaba por las bandas con Ángel González y Diego garcía, demandando de varios cruces oportunos de Franco Calderón y Jonanthan Bottinelli. Pero las jugadas de riesgo era escasas, salvo alguna que otra incursión de Sebastián Moyano y el Rojiblanco se fue animando, con Federico Milo como llave como extremo izquierdo.

Fue el lugar elegido para atacar, ya que el dueño de casa no le podía agarrar la mano al zurdo, que se imponía en el mano a mano, pero no estaba fino en el pase final. Esto no fue perdonado por un Estudiantes que a los 35' fue a fondo con González y tras un rebote, la pelota le quedó a Martín Cauteruccio, que solo frente el arco la mandó a guardar para el 1-0.

Un golpe inesperado para un Unión que parecía tener controlada las acciones. Esto le dio más tranquilidad a un Estudiantes que se paró para salir rápido de contra. En los minutos finales el visitante apretó con algunas acciones aéreas, pero sin réditos. De esta manera se extinguieron los 45' iniciales, con el 1-0 parcial en favor del equipo de Gabriel Milito.

Segundo tiempo

El arranque del complemento no fue el ideal para Unión, ya que a los 6', una mala entrega de Franco Calderón fue interceptada por Lucas Rodríguez, que disparó desde afuera del área y la pelota pegó en el palo, pero el rebote le quedó a Martín Cauteruccio, que cabeceó de emboquillada para poner el 2-0.

Un golpe casi de nocaut para un visitante, en el que Leonardo Madelón comenzó a meter variantes en busca de una nueva respuesta anímica. Estaba claro que el escenario no era el más auspicioso y con todo acuesta intentó remarla, pero sin demasiados resultados. Por las dudas, Gabriel Milito reforzó el medio para evitar el crecimiento del rival, que tenía en cancha a Gabriel Carabajal.

Después de varios minutos de relajación, a los 29' Brian Blasi se mandó por derecha y casi pone el descuento con un zurdazo que pasó cerca del palo. Una acción individual para generar contagio en un equipo que no quería resignarse en el encuentro, pero se tener todo en contra. Fue así como a los 33' Javier Méndez la peleó en el área y encontró el resquicio para engancharla de zurda y establecer el 2-1 para soñar con la igualdad.

No obstante, en el afán por ir al frente, se fue expulsado Jonathan Bottinelli y el pibe Franco Calderón cometió una falta increíble dentro del área y el árbitro no dudó en cobrar penal, que fue cambiado por gol por Mateo Retegui ante un Moyano que se tiró para el otro lado.

No hubo tiempo para más y Estudiantes se quedó con tres puntos de oro 3-1 ante un Unión que sigue sin poner imponerse como visitante ante este rival. Será cuestión de ver cómo repercute este resultado, sabiendo que el jueves tendrá el choque esperado por la ida de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro de Brasil en el estadio 15 de Abril.

Formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke y Juan Fuentes; Angel González, Nahuel Estevez, Javier Mascherano, Gastón Fernández y Lucas Rodríguez; Martín Cauteruccio y Diego García. DT: Gabriel Milito.

Unión: Sebastián Moyano; Brian Blasi, Franco Calderón, Jonathan Bottinelli y Claudio Corvalán; Ezequiel Bonifacio, Javier Méndez, Jalil Elías y Federico Milo; Nicolás Mazzola y Walter Bou. DT: Leonardo Madelón.

Goles: PT 35' y ST 6 Martín Cauteruccio (E); ST 33' Javier Méndez (U) y 44' Mateo Retegui, de penal (E).

Cambios: ST 0' Javier Cabrera x Bonifacio (U), 10' Gabriel Carabajal x Milo y Franco Troyansky x Mazzola (U), 15' Mateo Retegui x Cauteruccio (E), 23' Enzo Kalinski x Estevez (E), 34' Iván Gómez x Fernández (E).

Amonestados: Ezequiel Bonifacio, Jonathan Bottinelli y Javier Méndez (U).

Expulsado: ST 37' Jonathan Bottinelli (U).

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.