El volver a vivir goleador de Gonzalo Morales en Unión

En el primer año en Unión, que en realidad fueron seis meses, el Toro Morales terminó totlaizando 14 partidos, todos como titular, donde en nueve ocasiones fue reemplazado. En total fueron cuatro goles en 1086 minutos, lo que hace un total de un gol cada 271,5 minutos.

En tanto que en este año perdió su lugar en la consideración de Cristian González, más allá que arrancó el año como titular, en el triunfo frente a Racing por 1-0 en Avellaneda. Fue de la partida ante Estudiantes, Newell's, la perdió ante Godoy Cruz y volvió a estar desde el arranque ante Independiente Rivadavia, donde anotó el primer tanto de la victoria por 4-1. Otra vez estuvo desde el inicio ante Sarmiento, pero perdió definitivamente su lugar con Adrián Balboa.

De hecho, cerró esta primera parte del año con 11 partidos, donde en cinco fue titular, en seis ingresó desde el banco de los suplentes y fue reemplazado en las cinco ocasiones donde estuvo desde el inicio. Anotó dos goles, el de Independiente Rivadavia y el del sábado ante San Lorenzo. Fueron 386 minutos en cancha, con lo cual anotó un tanto cada 193 minutos.

Cristian González, sobre el momento del Toro Morales en Unión

En la previa del partido ante San Lorenzo, y ante los rumores que indicaban que Gonzalo Morales podría salir de Unión, debido a un pedido que le haría a los dirigentes de Boca que lo repesquen para probar suerte en otro equipo, Kily González indicó: "El club implica que el jugador está siendo observado de otra manera, no tengo noticias por Tanda ni Morales, el primero está casi a pleno para sumarse al grupo. Están comprometidos con nosotros, habló mucho con el presidente y lo mejor de Unión en este mercado es sostener lo que tenemos".

En tanto que cuando a Kily se le hizo referencia a lo que en la previa había manifestado del atacante, agregó tras el triunfo ante San Lorenzo: "El otro día dije de qué manera está el plantel comprometido conmigo y con la camiseta de Unión. Lo de Gonzalo (Morales) no sorprende, es un chico que está entusiasmado, ilusionado, con ganas de arrancar, pero hay que luchar, el fútbol no hay nada fácil. No me gusta decir suplentes, son los que comienzan y los que les toca ingresar aportan como gol. Hizo un gol terriblemente importante".

El Toro, tras el triunfo de Unión con un gol de su autoría, reconoció su bajón y reveló: "Estoy muy contento, no venía jugando hace tres o cuatro fechas, Kily me volvió a dar la confianza y por suerte se lo pude demostrar adentro de la cancha. Cambié la mentalidad, cuando arranqué lo hice bien, después no me tocó jugar bien, pero con el apoyo de mi familia pude salir adelante".

Así las cosas, salvo que Boca aparezca con intenciones de repescarlo para contarlo en su plantel para lo que resta del año, es casi un hecho que Gonzalo Morales permanecerá en Unión, en otra gran noticia para Kily González, ya que recuperó a un goleador al cual le tiene una fe ciega.