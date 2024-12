En España ya se habla del interés de Unión en Franco Cervi

Por lo que se pudo conocer, el mismo Cristian González habría tomado contacto con Franco Cervi, ya que lo conoce de Rosario Central. El jugador se habría mostrado entusiasmado con esta alternativa, más allá que falta lo más importante que tiene que ver con lo económico.

Las repercusiones en España

La información también tiene incidencia en España, donde Grada3 informa: "El Celta sabe que quiere dar salida en enero a jugadores que no cuentan para Giráldez si quiere reforzar al equipo. Franco Cervi, que jugó los últimos minutos del partido ante la Real Sociedad, podría ser el primero en salir en este mercado de invierno. En Argentina, los medios locales de Santa Fe publican que el Kily González está interesado en hacerse con los servicios del jugador del equipo vigués, que tiene un año y medio más de contrato".

"Franco Cervi, que jugó los últimos minutos del partido ante la Real Sociedad, podría ser el primero en abandonar el Celta cuando se abra el mercado invernal, el 2 de enero. En Argentina, los medios locales de Santa Fe publican que el Kily González está interesado en hacerse con los servicios del jugador del equipo vigués, que tiene un año y medio más de contrato, lo que abre un abanico a la fórmula de salida que va desde la cesión a la rescisión. Tras el partido del sábado, sus compañeros quisieron que el argentino estuviera en primera fila para saludar a los aficionados", destacó La Voz de Galicia.

"La actual es la cuarta temporada en Vigo de Cervi, que en mayo cumplió 30 años. Aunque muy integrado en el vestuario y en la ciudad, en lo futbolístico, su estancia en Vigo nunca ha acabado de cuajar pese a ser un futbolista que generó grandes expectativas. Las dos primeras campañas, rondó los 1.800 minutos, superando la treintena de partidos en liga, pero el curso pasado, su protagonismo se vio reducido ya de manera notable, a apenas medio millar de minutos. Y esta temporada ha sido un actor completamente secundario, hasta el punto de que solo ha participado en dos partidos: once minutos frente al La Palmas y seis ante la Real Sociedad este sábado en el que puede haber sido su último compromiso con el cuadro vigués. En Copa sí jugó los duelos completos ante San Pedro de Alcántara y Salamanca CF UDS", se remarca.

Unión, con un competidor de peso por Franco Cervi

"En la búsqueda por encontrar refuerzos del mediocampo para arriba, surgieron un sinfín de nombres para sumarse a Boca de cara al 2025. En ese sentido, Franco Cervi, quien fue buscado por el Xeneize en mercados anteriores, volvió a aparecer como una posibilidad para reforzar el plantel", destaca el portal Planetabj.

"El ex futbolista de Rosario Central no atraviesa el mejor presente y es que no tiene los minutos que desea en el Celta de Vigo y por ese motivo, está buscando salir del conjunto español con el objetivo de conseguir continuidad, pero aún tiene contrato con el club ibérico hasta el 2026", se afirma.

De esta manera comienzan a surgir, como ocurre cada vez que se menciona a un nombre importante, vaivenes y rumores en una negociación, por la cual se destaca que Cristian González habría avanzado a paso firme para concretarla para Unión, que ahora deberá agudizar el ingenio para que se produzca el acuerdo económico.