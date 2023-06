En Perú remarcan que Magnín estaría en la mira de Unión

El club tiene ingresos por las ventas, pero tampoco es que cuenta con un amplio margen, por lo que es probable que no se mire tanto a jugadores extranjeros sino más bien valores argentinos. En este sentido, en los últimos días trascendió en medios de Perú que una alternativa sería Pablo Magnín, formado justamente en las inferiores rojiblancas.

Está en Melgar, que busca su salida para liberar un cupo de extranjero -para que pueda llegar Lucas Acevedo-, por lo que ahí radica la situación. Medios peruanos enfatizan que estaría en carpeta de Unión, como así también de Patronato. Vale resaltar que la semana pasada se conoció que el destino de Morocho sería Temperley, pero eso luego fue desmentido.

image.png En Perú relacionan a Pablo Magnín con Unión.

El DT Sebastián Méndez ya charla con los dirigentes sobre las incorporaciones, porque el mercado será corto y por eso hay que jugar al anticipo, pero no se conocieron los nombres que pretendería.

Un Pablo Magnín que explotó en el ascenso de Tigre, pero ahora su experiencia en Melgar no fue la mejor y busca algo nuevo. Esto no quiere decir que justo Unión pueda ser el lugar, ya que en su momento deslizó que no anhelaba con regresar, pero las cosas siempre cambian. De igual modo, es algo que emergió en Perú, donde ya lo dan por salido de Melgar.