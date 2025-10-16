Uno Santa Fe | Unión | Unión

La marcada involución de Unión en el aspecto defensivo

Los números y los últimos rendimientos demuestran la involución que sufrió Unión en el aspecto defensivo

Ovación

Por Ovación

16 de octubre 2025 · 11:45hs
A Unión le habían marcado seis goles en ocho partidos y sufrió siete en los últimos cuatro.

IG cacc.sde

En el tramo inicial del campeonato, Unión mostraba cierta solidez defensiva, al punto tal que en las primeras cuatro fechas le habían marcado dos goles.

Unión y la proyección negativa en el aspecto defensivo

Pero en los cuatro partidos siguientes, al equipo le marcaron cuatro goles, demostrando algunas desatenciones, que indudablemente se profundizaron y mucho en los últimos cuatro compromisos.

Es notable observar como el equipo fue perdiendo solidez y las estadísticas así lo indican, dado que en los últimas cuatro fechas, al Tate le anotaron siete goles.

Así las cosas, a Unión le marcaron seis goles en los primeros ocho partidos y siete en los últimos cuatro. Demostrando una nítida proyección negativa.

LEER MÁS: Unión y Madelón deben dar la talla y volver a ganar un partido importante

Y si bien un equipo cuando defiende lo hace con los 11 futbolistas, lo cierto es que los defensores y con la inclusión del arquero, fueron bajando notoriamente su rendimiento.

Eso hace especular, con que para el partido ante Defensa y Justicia, es factible que Leonardo Madelón decida realizar alguna variante en el bloque defensivo.

Y es que después de dos derrotas consecutivas y cuatro partidos sin ganar, en Unión todo está por verse y es por eso que rápidamente el DT y los jugadores tendrán que volver a las fuentes para recuperar confiabilidad.

Unión defensa goles
