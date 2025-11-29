Uno Santa Fe | Unión | Unión

En Unión están atentos y miran de cerca la situación de Tomás Durso

Tomás Durso fue uno de los refuerzos que llegó a Unión para esta temporada, pero su pase pertenece a Atlético Tucumán y tiene cláusula de repesca

29 de noviembre 2025 · 15:08hs
Tomás Durso podría irse de Unión en caso de que Atlético Tucumán ejecute la cláusula de repesca.

Tomás Durso podría irse de Unión en caso de que Atlético Tucumán ejecute la cláusula de repesca.

Pensando en el 2026, el arco de Unión es una incógnita, dado que Matías Tagliamonte está a préstamo y finaliza su vínculo el 31 de diciembre y Tomás Durso tiene contrato vigente, pero hay cláusula de repesca.

El problema que se le presenta a Unión con los arqueros

Durso llegó a Unión a mediados de este año a préstamo, sin cargo y sin opción de compra proveniente de Atlético Tucumán, ya que el equipo tucumano es el dueño de la ficha del arquero.

Así las cosas, Durso firmó un contrato por 12 meses, es decir hasta junio del 2026, pero con una cláusula de repesca a favor del Decano cuando finalizara el 2025.

Y si bien la dirigencia rojiblanca decidió darlo a préstamo, se menciona que Atlético Tucumán no haría uso de la opción por Matías Mansilla y de esta manera, podría repescar a Durso.

En Unión están atentos a esta decisión, ya que primero debe definir la continuidad de Tagliamonte, por quien deben abonar 500 mil dólares por el 50% y por ese motivo están pendientes de resolver la situación de Durso.

