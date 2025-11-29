Uno Santa Fe | Unión | Unión

Corvalán podría irse de Unión, pero antes quiere hablar con Madelón

Claudio Corvalán no tuvo continuidad en este semestre y su futuro podría estar lejos de Unión. Aunque el defensor pretende tener una charla con Madelón

29 de noviembre 2025 · 12:53hs
Claudio Corvalán pretende tener una charla con el DT de Unión para definir su futuro.

Claudio Corvalán pretende tener una charla con el DT de Unión para definir su futuro.

Claudio Corvalán pasó de ser un jugador indiscutido y el capitán de Unión a no jugar. Y el cambio tuvo que ver con la salida de Cristian González y la llegada de Leonardo Madelón.

Corvalán y una charla pendiente con Madelón

Para el Kily, Corvalán era un jugador indispensable y con el que mayor confianza tenía. Pero cuando llegó Madelón, el DT le dio la confianza a Valentín Fascendini postergando al experimentado defensor al banco de relevos.

Y en este Torneo Clausura, apenas disputó 13 minutos, 12 de ellos en la goleada ante Instituto 4-0 y apenas uno, en la derrota frente a Aldosivi 2-0.

Claramente, el defensor no fue considerado por el técnico y por ese motivo se habla de la chance concreta de que Corvalán no siga en Unión, pese a que tiene un año más de contrato, es decir hasta diciembre del 2026.

LEER MÁS: Unión completó la penúltima semana de trabajo mientras definen temas cruciales

Lo cierto y concreto es que Quilmes se mostró muy interesado en sumar a Corvalán e incluso se menciona que habría negociaciones avanzadas.

La dirigencia rojiblanca no se opondría a la salida del defensor, pero Corvalán quien está muy cómodo en Unión, ya que hace más de siete años que vive en Santa Fe, pretende tener una charla con Madelón.

El futbolista quiere saber cual es la consideración que tiene Madelón sobre él y tener mayores certezas sobre su futuro. Corvalán, además de Quilmes, tiene otras ofertas, pero antes quiere un cara a cara con el DT para luego definir dónde jugará.

