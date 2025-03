En Unión, ¿hay un plan B por si se va Cristian González?

LEER MÁS: El desfasaje que busca mejorar Unión en el Torneo Apertura

Por lo que se pudo saber, el partido ante Banfield será determinante para la continuidad de Cristian González, aunque la intención de la dirigencia es hacer un balance final tras el cotejo postergado de la fecha 7 ante Racing que también tendrá al estadio 15 de Abril como protagonista.

Vale recordar que a Kily González cuando se le hizo mención a su continuidad, en la primera pregunta tras la derrota ante Independiente Rivadavia, se mostró molesto y sorprendido. Sin embargo, está claro que le caben las generales de la ley y como hombre de fútbol sabe que cuando un equipo no responde el fusible que salta es el del técnico.

Kily Spahn.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Si bien el cuerpo técnico encabezado por González cuenta con el respaldo de un sector de la dirigencia, algunos miembros de la comisión consideran que el ciclo está terminado. Además, la presión de los hinchas, que han manifestado su descontento en las últimas fechas, podría ser determinante en la decisión final, cuestión que podría quedar de manifiesto ante Banfield en caso de que el resultado no sea el esperado.

Quiénes comienzan a sonar en caso de que no continúe Kily González

El próximo partido de Unión será clave en esta definición. Un triunfo podría reforzar la posición del Kily al frente del equipo, mientras que una nueva derrota podría precipitar su salida. En caso de que se concrete su desvinculación, la dirigencia ya evalúa posibles reemplazantes, aunque por el momento no han trascendido nombres.

El presidente Spahn se mostró firme y confiado en que Unión pueda levantar y que Kily González pueda tomar el oxígeno suficiente para afirmarse en su cargo. Incluso, trajo a colación lo ocurrido tras la derrota ante Gimnasia de Mendoza en la Copa Argentina pasada, cuando lo respaldó a pesar de la opinión generalizada del hincha de que el proceso estaba acabado, y llegó un repunte que terminó con la clasificación a la Sudamericana.

Si bien no trascendieron nombres y Spahn obvió hablar de ese tema, está claro que es obligación de los dirigentes comenzar a evaluar alternativas, para que un resultado negativo no los tome de imprevisto. Omar De Felippe es un entrenador que seduce, pero tiene trabajo en el exitoso ciclo que afronta en Central Córdoba, que jugará la Copa Libertadores de América.

Otro nombre que se comienza a mencionar es el de Facundo Sava, a quien se lo relacionó con Aldosivi pero no fue a la reunión que estaba convocado. Viene de un interesante trabajo en Atlético Tucumán. Mientras que Leonardo Madelón siempre es un lugar obligado, sobre todo porque no tiene trabajo y podría aplacar los ánimos en un momento complicado desde lo deportivo y, además, podría ser un factor clave en las elecciones próximas. Sin embargo, no se fue en buenos términos con con el presidente, aunque por lo bajo en la Avenida se menciona que no son diferencias insalvables.