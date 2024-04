En Unión reina una tensa calma en torno a Cristian González

Kily González decidió no hablar luego de la eliminación de Unión, y el único que lo hizo fue el capitán Claudio Corvalán, con un duro mensaje, donde apuntó que el que no quiera estar en este momento que se vaya, en clara alusión a su disconformismo con algunas situaciones que no habían trascendido pero que hablan de algo que se rompió en el vestuario.

Se sabe que la relación entre Cristian González y Mugre Corvalán fue siempre excelente, incluso en varias ocasiones se repartieron elogios. Sin embargo, hay una cuestión que hasta aquí no había trascendido y que habla de una situación que podría determinar en rescisiones de contrato de jugadores y hasta incluso del mismo DT.

El aval del presidente de Unión para Cristian González

Luis Spahn, luego de la Asamblea de hace un par de días, destacó sobre Cristian González: "Nosotros tenemos confianza y creemos que este proceso se vio un poco mellado por esos dos partidos que nos empataron y si hubiésemos logrado mantener ese resultado hoy estaríamos en una situación totalmente distinta. Es partido a partido. Deportivamente no estamos lejos, hay que hacer ajustes. Lamentablemente estamos pagando errores que se cometieron y que incidieron en el resultado y se está trabajando para que esos errores se minimicen o no se repitan o no se produzcan".

Luego llegó la victoria ante Tigre, y antes del partido frente a Gimnasia de Mendoza, en diálogo con Superdeportivo Radio, indicó el presidente de Unión que "solo puedo decir que hemos observado que Kily es un técnico que está creciendo, que ha progresado, que generó un vínculo muy interesante con los jugadores y que ha logrado que ellos le respondan en la cancha dejando todo. Vaciándose, como le gusta decir a él. No es un tema que nos preocupe. Creo que tenemos Kily para rato".

El Kily González ya había dejado en claro su postura

Vale recordar que cuando a Cristian González se lo consultó por su continuidad tras la victoria ante Tigre, destacó: "En el fútbol estamos acostumbrados a esta clase de situaciones, que uno podría hablar de antemano, los que me conocen saben que tuve varias oportunidades para irme y me quedé acá. Es una posibilidad para aclararlo, sería una falta de respeto para la gente que me contrato. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, con los dirigentes tengo la mejor relación, intercambié opiniones, discutí, por querer lo mejor para Unión. Tengo la ambición y hambre de gloria de hacer las cosas bien, después es fútbol, si tengo que dar un paso al costado, lo doy ayer. No estoy acá por lo económico, estoy agradecido con que Unión me haya elegido para ser el entrenador. Estoy tranquilo y feliz en Unión, hay versiones de todo tipo".

Lo concreto es que con la eliminación en Copa Argentina los rumores de todo tipo se empezaron a acrecentar, desde que Cristian González tendría tomada la decisión de marcharse de Unión, hasta los que indican que la CD está dividida en este punto, más allá que la idea de Luis Spahn sería la de la continuidad de este proceso deportivo. Por lo pronto, reina una tensa calma, con un final abierto aunque con poco tiempo para definir esta situación.