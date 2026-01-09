Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

El DT rojiblanco, Leo Madelón, sumó a cinco futbolistas de la Reserva para la gira en Uruguay, donde Unión afrontará dos amistosos.

ICAEn el inicio de la pretemporada, Leonardo Madelón decidió mirar hacia adentro y reforzar el trabajo con juveniles , al convocar a cinco jugadores de la Reserva de Unión para viajar a Uruguay. Los futbolistas formarán parte del plantel que afrontará los amistosos internacionales, una señal clara de apuesta al semillero tatengue.

Uno de los nombres destacados es Ignacio Islas , marcador central ambidiestro, nacido en 2006. Hincha y socio del club desde chico, se formó en Unión desde los 6 años y ya suma 40 partidos en Reserva con tres goles , varios de ellos decisivos en 2025. La dirigencia ya trabaja para asegurar su continuidad contractual, con el aval del cuerpo técnico para dar el salto a Primera.

Lucas Ayala, polifuncional por izquierda

También integra la nómina Lucas Ayala, lateral zurdo nacido el 11 de febrero de 2007. Disputó 31 partidos en Reserva, convirtió un gol y dio una asistencia. Si bien es marcador central de origen, se adaptó a la banda izquierda en varios encuentros y marcó un tanto en la derrota 3-2 ante Estudiantes, mostrando versatilidad y lectura táctica.

Ricardo Solbes, gol y movilidad

En ataque aparece Ricardo Solbes, centrodelantero con capacidad para abrirse a los costados en fase ofensiva. Tucumano, de 20 años, hijo del ex Colón y San Martín de Tucumán, se formó en las inferiores de la Roma de Italia. Debutó en Primera con Defensa y Justicia y llegó a Unión en 2025: jugó 13 partidos, marcó tres goles y dio una asistencia, números que respaldan su convocatoria.

Lucas Cacihague, motor del mediocampo

El volante Lucas Cacihague, nacido en 2007, es el que más recorrido tiene en Reserva entre los citados: 43 partidos. Puede desempeñarse como interno o externo, vive en la pensión del club y surgió en Belgrano de Paraná. Su regularidad y dinámica lo posicionan como una alternativa interesante en la mitad de la cancha.

Mateo Peresutti, oportunidad aprovechada

Completa la lista Mateo Peresutti, defensor central con 23 partidos en Reserva y rodaje en la Liga Santafesina. Llegó desde Colón de San Justo tras una prueba hace poco más de un año y fue promovido rápidamente al plantel AFA. Reconoció haber buscado durante mucho tiempo esta chance, que hoy empieza a materializarse.

La decisión de Madelón refuerza una idea clara: competencia interna, identidad y proyección. La gira en Uruguay será una vidriera exigente para estos juveniles, que intentarán ganarse un lugar en el Unión que se viene