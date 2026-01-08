Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión presentó a Mansilla: "Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista"

El arquero Matías Mansilla llegó a Santa Fe para ser la primera incorporación de Unión. "Me siento feliz", apuntó

8 de enero 2026
Unión empieza a despejar una de las incógnitas más sensibles del mercado: el arco. Este jueves, Matías Mansilla cumplió con la revisión médica y luego firmó su contrato a préstamo con cargo y opción de compra, en lo que es su desembarco formal como nuevo arquero titular.

La llegada de Mansilla se da luego de que no prosperaran las gestiones para retener a Matías Tagliamonte, quien finalmente continuará su carrera en Racing. Con ese escenario definido, la dirigencia aceleró por el guardameta, que arriba para asumir un rol protagónico desde el inicio.

Las primeras palabras de Mansilla en Unión

Antes de realizarse los estudios médicos este jueves por la tarde, el golero dejó algunas palabras con radio Sol 91.5, con la cautela lógica de quien aún aguarda los últimos trámites administrativos, que se dieron hora después a través de las redes sociales del club. “Ya hablé con Leo (Madelón). Me siento feliz y contento”, expresó brevemente, dejando entrever que el contacto con el cuerpo técnico fue clave para avanzar.

Más allá del tono medido, el arquero no ocultó cuál es su objetivo en esta nueva etapa. “ Vengo con la meta de hacer las cosas bien y de que el equipo sea protagonista. Ojalá tengamos un gran año”, afirmó, marcando el horizonte colectivo por encima de lo personal.

Con su incorporación, Unión refuerza una posición clave y suma una pieza pensada para competir desde el primer día. Si no surgen imprevistos, la firma será cuestión de horas y Mansilla comenzará oficialmente su camino en Santa Fe, con la responsabilidad de custodiar un arco que siempre exige respuestas inmediatas.

