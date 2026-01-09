Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

Leo madelón profundiza la depuración. Corvalán y Roldán entrenarán apartados, Ratotti analiza una oferta y Fernando Díaz ya acordó su salida de Unión.

9 de enero 2026 · 15:44hs
Unión ajusta el plantel: Corvalán, Ratotti, Díaz y Roldán, fuera de la gira

En el marco del rearmado deportivo, Leonardo Madelón continúa tomando decisiones firmes en Unión y empieza a definir quiénes no formarán parte de su proyecto. A las salidas ya encaminadas se suman situaciones contractuales complejas y futbolistas que quedaron al margen, incluso antes del viaje a Uruguay.

Claudio Corvalán, ciclo terminado

El panorama de Claudio Corvalán es claro: no será tenido en cuenta, pese a tener vínculo vigente hasta diciembre de 2027. Capitán y referente durante la etapa del Kily González, perdió terreno desde la llegada de Madelón y no sumó minutos relevantes ni como central zurdo ni como lateral izquierdo. Hoy se entrena apartado del plantel, mientras el club busca una salida consensuada.

LEER MÁS: Madelón apuesta a la cantera: cinco juveniles de Unión viajan a Uruguay para la pretemporada

Franco Ratotti, regreso y nuevo interés

El delantero Franco Ratotti, con contrato hasta diciembre de 2028, regresó anticipadamente tras el descenso de Unión Española de Chile, que activó la cláusula de rescisión automática del préstamo firmado hasta 2026. En este nuevo escenario, apareció una oferta concreta desde el fútbol uruguayo, que está siendo analizada por el entorno del jugador.

Fernando Díaz, salida acordada

Quien ya tiene su futuro resuelto es Fernando Díaz. El defensor paraguayo, incorporado a mediados de 2025 con la compra del 50% de su ficha y contrato hasta 2028, nunca logró debutar oficialmente. Aunque integró el banco en varias ocasiones, Madelón no lo consideró y en las últimas horas se acordó su salida rumbo a Nacional de Paraguay, adonde viajará para sumarse de inmediato.

LEER MÁS: Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Enzo Roldán, otro marginado

El cuarto caso es el de Enzo Roldán, a quien Madelón tampoco tendrá en cuenta. El volante de 25 años no viajará a Uruguay y se quedará entrenando en Santa Fe. A Roldán le resta un año de contrato con Unión, que posee el 50% de los derechos económicos, mientras que la otra mitad pertenece a Boca.

Por ahora, su futuro es incierto y se entrena apartado junto a Corvalán, a la espera de que se defina una salida o una posible negociación. Las decisiones del DT marcan una línea contundente: orden, recambio y un plantel alineado a su idea, incluso si eso implica dejar afuera nombres con contrato vigente y pasado pesado dentro del vestuario tatengue.

