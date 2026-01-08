El futuro de Junior Marabel empieza a aclararse y en Unión ya observan un escenario más definido. Luego de un período de negociaciones estancadas, en las últimas horas se reactivaron las charlas con Sarmiento y se abrió el camino para que el delantero paraguayo salga nuevamente.
Unión encamina el préstamo de Junior Marabel a Sarmiento
Las negociaciones con Unión volvieron a tomar impulso y el paraguayo Junior Marabel está cerca de pasar a préstamo a Sarmiento, con cargo y opción de compra
Por Ovación
Las tratativas avanzan por un préstamo con cargo y opción de compra. El punto que todavía resta resolver es la duración de la cesión, que podría ser por 12 o 18 meses, un detalle clave para terminar de sellar el acuerdo.
Renovación, paso previo indispensable para Unión
Antes de que se oficialice cualquier movimiento, hay un paso obligatorio: Marabel deberá renovar su contrato con Unión, que vence el 31 de diciembre. Recién después de esa extensión se podrá formalizar la salida hacia Sarmiento.
El atacante llega a esta instancia luego de un paso destacado por Palestino de Chile, rendimiento que despertó el interés del Verde y reactivó las conversaciones. En Santa Fe, la dirigencia se había ilusionado con la aparición de un club dispuesto a comprarlo, para obtener un mayor rédito económico, pero esa alternativa por ahora no se concretó.
Marabel sale por cuarta vez de Unión
De cerrarse la operación, será la cuarta vez que Unión ceda a Marabel, tras no rendir en su momento. El Tate es dueño del 60% de su pase y busca una fórmula que le permita capitalizar al máximo el valor del jugador, ya sea a través de una futura venta o de una opción de compra que termine ejecutándose.