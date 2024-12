"Este equipo de Unión excedió las expectativas que tenían de nosotros"

El análisis de Bruno Pittón

"A lo largo de los años, Unión creció en inferiores y eso lo demuestran los chicos que debutaron y luego pasaron a equipos importantes. Eso significa que hay buen material. Un ejemplo es lo de la Reserva jugando semifinales, pero más allá de los resultados hay mejorías en lo estructural. Cuando nosotros arrancamos, entrenábamos en el parque federal y la ropa recién la conocí en quinta división", reveló.

Para luego agregar: "Y el resultado final está a la vista, lo cual implica mucho laburo. No es casualidad los chicos que se destacan en otros clubes y que le significaron al club grandes ventas. Está claro que hace 15 0 20 años, Unión no vendía jugadores como lo hace ahora y eso es para destacar. Hay talento y eso se observa de manera muy concreta".

En cuanto a lo que viene, expresó: "Ojalá el club tenga páginas mas importantes para escribir y que podamos ser parte, pensar que se puede. Pero acompañado de un proyecto y de la idiosincracia que tiene el club, sabiendo que no es fácil. El fútbol argentino es muy parejo y ahora que se puede hacer un balance, la realidad es que hubo un cambio".

Y siguió: "La realidad indica que excedimos las expectativas que tenían de nosotros. Nadie esperaba que a seis, siete, ocho fechas del final estemos en el lote de los primeros a pocos puntos de distancia con el puntero. Y no solo la gente se ilusiona con salir campeón, nosotros también, pero sabemos que no es fácil".

"Hay equipos que tienen mas jerarquía e infraestructura que nosotros, que terminaron abajo nuestro en la tabla. O que se quedaron sin nada, River y Boca no ganaron nada este año, la ilusión está y hay que acompañarla con trabajo. Hay que conseguir una comunión entre todos y desde ese lugar, probablemente haya más chances y ojala algún día se nos dé, porque salir campeón con Unión es el sueño de nuestras vidas".

Por último, Bruno contó cómo se dio su vuelta al club "Cuando tomé la decisión de venir, había dos personas que estaban con dudas pensando que íbamos a pelear el descenso. Pero si me tenía que ir a la B con el club prefería hacerlo desde adentro, no escuché a nadie, y después del partido con Tigre llamé a la gente que tenía que llamar y me puse a disposición y después el Kily dio el ok. Y a la hora de llegar, hablé con Mauro para que venga y la decisión que tomé yo ayudo para que él vuelva. Por eso este logro vale mucho como familia".