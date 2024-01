Existen aún diferencias entre Unión y Boca por la venta de Kevin Zenón

Si bien trascendió que la propuesta «mejorada» del Xeneize era de 3.500.000 por el 80% del pase más el préstamo de dos jugadores, no sería tan así. El monto aún no alcanzaría las expectativas. Vale recordar que en su momento el presidente Luis Spahn enfatizó que 4.000.000 de dólares era un "número potable". Sino meter porcentajes por jugadores que ya están en el plantel, como Mauro Luna Diale, o la llegada de un delantero, que no trascendió el nombre y Boca no aceptó.

Después, el tema que talla es los futbolistas que entraban supuestamente en la negociaciones. El volante Aaron Molinas picaba en punta, pero no estaría tan de acuerdo por preferir propuestas de Platense y Rosario Central. Si bien Boca define, la palabra del jugador también pesa.

Kevin Zenón.jpg UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras que el otro era el marcador central Renzo Giampaoli, de último paso por Quilmes y que no iba a ser considerado. Un nombre que le gusta Cristian González, pero Defensor Sporting de Uruguay presentó una oferta para llevárselo. En lo económico, es mucho mejor para el Xeneize.

Entonces esto abre un compás de espera, porque Unión pretende algo superador. Tras cartón, este sábado cuando le preguntaron a Raúl Casini, integrante del consejo de fútbol de Boca, sobre la chance de Zenón, dejó una mirada con más dudas que certezas. "Es como el octavo o noveno jugador que vino a Boca -en tono de zorna-. Estamos felices con el plantel que tenemos. Lo más importante es mantenerlo. Estamos hablando del plantel que llegó a la final de la Libertadores, más allá de que seguiremos trabajando. Zenón es uno más de los que se habla".

Y no cambió la forma ante la reiteración de la consulta: "Estamos muy felices con el plantel que tenemos. Es un buen jugador, como todos los que tenemos. Estamos felices con lo que tenemos", concluyó Casini. ¿Qué pasará?