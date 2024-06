Fascendini, otra ausencia en Unión para visitar a Independiente Rivadavia

Uno es Mauro Luna Diale, pieza clave que obligará a que Kily meta mano en el equipo, cuando su intención era repetir la formación. Sin dudas, una notoria ausencia por lo que significa y le brinda al equipo. De igual modo, el técnico ya tendría al reemplazante (ver a parte).

Otra baja en Unión para visitar a Independiente Rivadavia

Pero no es el único, ya que producto de un fuerte golpe que no le permitió trabajar con normalidad, otro que no viaja es Valentín Fascindini que, por más que no sea titular, es un nombre al que siempre apela Kily cuando necesita refrescar el lado izquierdo de la defensa.

Valentín Fascendini.jpg Valentín Fascendini se que fuera en Unión del partido ante Independiente Rivadavia. IG valentinfascendini

Ante Barracas Central entró en el segundo tiempo por Bruno Pittón, aunque improvisado, porque su puesto natural es el de marcador central, pero en es lugar está Claudio Corvalán en un alto nivel. Un chico que llegó a comienzos de año tras quedar libre en Boca e hizo su debut en Primera con Unión.

Por otra parte, regresan los volantes Lionel Verde y Mateo Del Blanco, no así Patricio Tanta, que arrastra una contractura que lo hace perder terreno.