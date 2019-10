Unión completó este martes por la mañana el último entrenamiento previo al cotejo de este miércoles, desde las 19.10, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisado por TNT Sports, ante Independiente por la 11ª fecha de la Superliga. Un duelo que servirá de termómetro para el Tate por la jerarquía del rival y la necesidad de alcanzar la cuarta victoria en fila para meterse en la lucha por la zona de Copa Sudamericana.

De igual modo, se terminó de confirmar una versión que se venía manejando desde el fin de semana: la lesión de Federico Milo. Se presumía que podría tratarse de un desgarro, pero finalmente el diagnóstico final del club lo desestimó. "Distensión muscular en isquiotibial izquierdo. El jugador realiza trabajos diferenciales. Se reincorporará a la actividad según tolerancia".

Amén de ser algo muscular, no es lo mismo que una ruptura y quizás no precise de los tradicionales 21 días de recuperación para volver a ser tenido en cuenta por Leonardo Madelón. No es actualmente titular, pero sí un valor muy utilizado.

Mientras habría otra baja más que no fue reconocida para institución: Maximiliano Cuadra. Por lo que se pudo saber, tendría una molestia en la ingle, aunque no se tiene precisiones si es precisamente donde fue operado. Sin dudas, un nuevo escollo que pone cada vez más dejos del Rojiblanco al delantero, que desde el partido contra Colón no volvió a ser tenido en cuenta.

Finaliza su contrato en diciembre y, como su cláusula es muy alta –sumado a lo poco que aportó–, seguramente volverá a Racing, dueño de su pase. Habrá que ver si hay algo oficial o queda simplemente a resguardo esta información por parte de Unión.