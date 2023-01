Final feliz: Santiago Mele firmará su contrato con Unión

La situación de Santiago Mele quedó expuesta cuando desde Plaza Colonia alertaron de la falta de pago de Unión de las cuotas del cargo por el cual jugó con la camiseta de Unión en 2022, y como no hubo respuestas llevaron el asunto a la FIFA.

Unión se escudó en que no tenía la autorización del Banco Central para sacar dólares del país al valor oficial, con lo cual no solo que no pudo afrontar esta deuda, sino que mucho menos pudo hacerle frente a la opción de compra de 750 mil dólares por el 70% de su ficha.

SantiagoMele.jpg Santiago Mele se mostró muy feliz de poder seguir haciendo acciones solidarias y contar con el apoyo de Unión.

Durante todo este tiempo se relacionó a Santiago Mele con San Lorenzo, Independiente, River, Deportivo Cali, Junior de Barranquilla y Nacional de Uruguay. Lo concreto es que no llegó a Plaza Colonia una oferta importante para dejarlo partir, y el arquero les pidió que le dieran la oportunidad de continuar en Unión.

Se llegó a un acuerdo de palabra, por el cual Santiago Mele comenzó a trabajar con el plantel de Unión en Uruguay, pero como lo manifestó Roberto Gaercía, uno de los gerenciadores de Plaza Colonia, no cayó bien que jugara el primer tiempo del amistoso ante Belgrano y se puso como fecha de solución el 22 de enero, en caso contrario el arquero no viajaría a Santa Fe.

Finalmente, el domingo en horas del mediodía Carlos Manta le confirmó a UNO Santa Fe que se había llegado a un acuerdo con los dirigentes de Unión, y que esta semana viajarían a Santa Fe para cobrar el préstamo de 2023 de Santiago Mele, y que incluso se mencionó de consolidar la relación entre los clubes, la cual quedó dañada por lo ocurrido en los últimos meses.

Santiago Mele el domingo por la tarde llegó a Santa Fe y este martes comenzó a trabajar con el plantel de Unión, con la mira fija en el debut ante Banfield del próximo lunes 30 de enero. Y esta tarde, llegará a Santa Fe el gerenciador Carlos Manta, quien se reunirá con los dirigentes de Unión para convenir los detalles final que restan y para que luego el arquero firme contrato por otra temporada, con la opción de salir en junio, aunque para ello debería llegar una oferta formal la cual podría ser igualada por el club de la Avenida para retenerlo.