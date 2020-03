Flores: "Nunca pude amar otra camiseta como la de Unión"

La pandemia mundial de coronavirus tiene diferentes matices de acuerdo al lugar hasta donde llegó. Como se sabe, hay países como Italia o España, que deben padecer actualmente un pico, por ahora sin fin.

Muchos jugadores con pasado en el fútbol de Santa Fe están viviendo o actuando en el exterior, sin haber podido escapar a tiempo para regresar a estas latitudes.

Días pasados el que contó su experiencia desde Rumania fue Manuel De Iriondo, quien pasa sus días junto a un amigo y con su fiel compañera, una guitarra, en procura de matizar esta espera.

Flores, con pasado en Unión, se encuentra actualmente en el fútbol de Australia.

El que también charló por radio Sol 91.5 desde Australia, es un futbolista que dejó su huella en Unión: Marcos Flores. Actualmente militando en Adelaide, repasó aspectos de su trayectoria y pintó también un panorama de lo que vive muy lejos de sus afectos.

En el inicio reconoció que "cuando me fui de Newell's yo pedí irme a Unión. En ese momento nadie me había llamado. Eduardo López, en aquel momento presidente del club rosarino, me decía que me iba a ir mal, pero yo le dije que si no me dejaba ir a Unión dejaba el fútbol. Lo primero que me ofrecieron en ese momento agarré, porque yo quería jugar y no pensé en la plata".

Flores después de abandonar el Tate tuvo un extenso recorrido que lo convirtió en un trotamundos, al pasar por el fútbol de Rusia, África, Australia, Chile, Palestina, Indonesia, Estados Unidos e Israel. "Extraño a mi madre en este tipo de circunstancias donde uno está muy lejos de sus afectos".

El talentoso jugador en otro tramo de la entrevista brindó detalles de cómo le enseñó a jugar a un niño cuando estuvo en la Franja de Gaza. Dentro de tantas experiencias e historias de vida, no dudó en contar que "recuerdo que cuando estaba en esa época en África, dormía de vez en cuando y me bañaba cada cuatro días".

Sin dudas que el diálogo tocó el tema Unión, un club que quedó metido en el corazón de Flores. "Cuando llegamos a jugar la Promoción fue algo muy emocionante e inolvidable para todos aquellos que integramos aquel plantel".

Y más adelante, agregó: "Teníamos muchos problemas pero siempre le pusimos garra y seguíamos para adelante. Yo empecé a jugar amando la camiseta, nunca pude amar otra camiseta como la de Unión. Si sentí otras camisetas y lloré mucho pero lo que me pasó en Unión no lo viví en ningún otro club".