Froilán Díaz, cerca de Deportivo Quito: el arquero de Unión analiza irse a Ecuador

El juvenil de Unión, categoría 2006, evalúa un préstamo sin cargo a Deportivo Quito. La búsqueda de minutos y la falta de rodaje empujan su posible salida.

1 de diciembre 2025 · 15:55hs
Froilán Díaz

Froilán Díaz, arquero de Unión, descansa en Reconquista después de su experiencia en el Mundial Sub 17.

El futuro de Froilán Díaz, arquero de Unión y una de las promesas del club, podría continuar lejos del Tatengue. El guardameta, categoría 2006, con apenas 19 años, tiene sobre la mesa una opción concreta para sumarse a Deportivo Quito, equipo de la Segunda División de Ecuador.

La chance que aparece por la falta de minutos

Tanto Díaz como Meuli son considerados por el club como arqueros con proyección, pero la falta de rodaje en el plantel profesional empieza a marcarles un camino diferente al imaginado. En ese contexto, avanzar hacia un préstamo se vuelve una alternativa frecuente para juveniles que buscan dar el salto competitivo. En este caso, la propuesta que evalúa Unión es un préstamo sin cargo, destinado a darle a Díaz la posibilidad de sumar minutos en otra liga y acelerar su crecimiento en un entorno con competencia real.

Deportivo Quito, el club interesado en el arquero tatengue

El conjunto ecuatoriano, con una estructura sólida dentro de la Serie B, avanzó con firmeza por el futbolista. Para el juvenil, la llegada a Deportivo Quito representaría su primera experiencia internacional y el desafío de competir como profesional fuera del país.

Un paso que puede definir su carrera

Si bien resta que las partes terminen de acordar detalles, la operación aparece bien encaminada. Para Unión, significa la oportunidad de que un arquero proyectado sume rodaje; para Díaz, es un salto necesario para sostener su evolución en un puesto que exige continuidad. El destino está cerca de definirse, y el juvenil tatengue podría emprender su primer viaje rumbo al fútbol ecuatoriano.

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

Las tres piezas que Medrán considera vital retener en Colón

Incidentes en el partido Boca–Argentinos: Un detenido, 64 "trapitos" demorados y más de 300 actas

Semifinales del Torneo Clausura 2025: fechas, cruces confirmados y lo que viene

River y Boca se benefician con la consagración de Flamengo en la Libertadores

El plantel de Colón arrancó la semana esperando novedades de la nueva dirigencia

Cuándo asumirá José Alonso como presidente de Colón

Cómo entender la victoria de José Alonso en las elecciones de Colón

Unión o Colón: ¿en cuál elección fueron más socios a votar?

Comienzan a sonar los primeros nombres en el Colón de Alonso

Abraham llamó a la unidad en Colón: "El socio de Colón decidió y hay que acompañar"

