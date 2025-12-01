Uno Santa Fe | Unión | Unión

Faltan 32 días para que Unión inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

Con el plantel regresando el 2 de enero y el mercado de pases por abrirse, Unión aún no confirma a su director deportivo para decidir las altas y bajas.

1 de diciembre 2025
Faltan 32 días para que Unión inicie la pretemporada y sigue sin definirse el director deportivo

Unión transita un cierre de temporada tranquilo luego de cumplir su gran meta del año: salvarse del descenso. El equipo cerró el Clausura con un sabor amargo por no avanzar a los octavos de final, pero con la satisfacción de haber logrado el objetivo principal.

El plantel iniciará sus vacaciones el 5 de diciembre y volverá a entrenar el 2 de enero de 2026, dentro de 32 días, fecha en la que debería arrancar la pretemporada con un director deportivo ya definido, no por obligación reglamentaria sino por lógica deportiva, dado que se abre el mercado de pases el miércoles 14 de enero del 2026 y cerrará el martes 10 de marzo.

El mercado de pases exige una conducción

Con el libro de pases próximo a abrirse, Unión necesita que quien asuma la dirección deportiva tome decisiones sobre altas, bajas y renovaciones, marcando el perfil del equipo para la próxima temporada.

Spahn y el candidato principal: Sebastián Peratta

El presidente rojiblanco, Luis Spahn, trabaja desde hace semanas en la elección del nuevo director deportivo. El nombre que más fuerte suena es el de Sebastián Peratta, actual Director Deportivo de Independiente Rivadavia, figura destacada por haber armado el plantel que terminó consagrándose campeón de la Copa Argentina.

Además de convencer a la dirigencia, Peratta cuenta con un respaldo clave: Leonardo Madelón habría dado el OK para avanzar en las negociaciones, lo que agiliza las gestiones.

Un cargo vacante desde marzo de 2023

Unión no tiene director deportivo desde la salida de Roberto Battión y Esteban Amut en marzo de 2023. Esa ausencia prolongada vuelve aún más importante cerrar la negociación antes del inicio de la pretemporada.

