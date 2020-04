Franco Troyansky: "Extraño la pasión del hincha de Unión"

"Esto de estar encerrado no le gusta a nadie, pero lo importante es preservar la salud ante que todo. Así que acá, en casa con la familia", contó el delantero de Unión, Franco Troyansky, quien está haciendo la cuarentena por la pandemia del coronavirus en Bahía Blanca. Entre lo más importante de la entrevista en vivo que dio por la cuenta de Instagram del club, Pocho dijo que lleva adelante un entrenamiento exigente para mantenerse y, además, reveló algunos detalles imperdibles para conocer.

"Trato de cuidarme al máximo en esta cuarentena. Sobre todo con las comidas para no perder la condición. Nos mandaron igual una dieta especial proporcionada por el nutricionista. Eso sumado al entrenamiento. Por suerte muy bien todo por ahora. Me mantengo", agregó.

Además de hacer foco en el deporte, mostró como todos su preocupación por el escenario que se está viviendo. Mucho más sabiendo que tiene un hermano en España, junto a Italia uno de los país que más sintió los coletazos de esta enfermedad: "Tengo a mi hermano que está en España y por eso hacemos videollamadas todos los días, porque se vive una situación complicada en Madrid, con la cuarentena. Hace 22 años que está allá y por suerte se maneja bien. Cuando él se fue yo nacía. Pude visitarlo algunas veces. Pero desde ya, tratamos de estar siempre en contacto".

Luego sí se metió de lleno en su presente en Unión y se animó a responder una pregunta que le hizo la gente, donde se le consultó por qué levantaba los dedos al cielo cuando festeja los goles: "Creo en Dios al igual que mi familia y por eso me gusta festejarlo así. Después sí con Jalil Elías le metimos baile (risas). Como por ejemplo ante Argentinos Juniors. Hay cosas más preparadas cuando se vuelva todo".

Al comienzo, a Franco Troyansky le costó traducir todo lo que producía en ataque, pero en esta temporada pudo elevar sus porcentajes: "Tengo pocos goles mano a mano, son más que nada de cabeza y fuera del área. El que le hice a Godoy Cruz me gustó mucho, al igual que contra Talleres de cabeza, que fue el primer que marqué en Unión. Ahora me estoy animando a pegarle más al arco".

Ante también se lamentó por las ocasiones que erró: "Era gol contra Central Córdoba, pero me la sacó el Ruso (el arquero Diego Rodríguez). Le quise reventar el arco y la atajó. Me quise morir, je. A la noche me quedé pensando qué hubiera sido lo mejor".

goleador tatengue.jpg El delantero de Unión, Franco Troyansky, contó como esté llevando adelante esta cuarentena,

Asimismo, Franco Troyansky dejó en claro que "siempre gustó jugar arriba con un acompañante, pero me adapté también a hacerlo por los costados. Trato de dejar todo desde donde me toque, porque pueden salir las cosas bien o mal. Es normal".

Uno de los aspectos en los que más hizo hincapié Leonardo Madelón fue en Unión corredor listo para pegar de contra. Pocho reconoció por qué: "El sacrificio es constante y eso se nota en los partidos. El despliegue en las prácticas se hacía para luego plasmarlo en la cancha. Ese es el gen de Unión".

Franco Troyansky.jpg Franco Troyansky admitió que lo más extraña de Santa Fe es la pasión del hincha de Unión en esta cuarentena. UNO Santa Fe | José Busiemi

Precisamente sobre la repentina salida del DT, mencionó: "Nos sorprendió la salida de Leo. No lo esperábamos. Pero son cosas que pasan. Yo en mi caso, le estoy muy agradecido por darme la oportunidad de venir a Unión".

En el final, Franco Troyansky elogió al hincha y dijo qué es lo que más extraña de Santa Fe en esta cuarentena: "Uno anda en Santa Fe y nota el cariño de la gente. Desde el primer día. Extraño de Santa Fe la cancha, el fútbol y la pasión del hincha".