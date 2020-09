Gallegos: "Azconzábal hace hincapié en ir para adelante"

Matías Gallegos regresó a Unión tras su paso por Estudiantes de Buenos Aires, y cuando parecía que su destino estaría lejos de Santa Fe comenzó a entrenarse junto al resto del plantel y bajo las órdenes de Juan Manuel Azconzábal.

Sin embargo, Matías Gallegos en uno de los entrenamientos sufrió un fuerte dolor en su rodilla izquierda por el cual debió abandonar los trabajos, se le hicieron los estudios pertinentes y se determinó la rotura de meniscos, razón por la cual fue operado y tendrá para un mes de recuperación.

Matías Gallegos habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), donde contó cómo fue la intervención quirúrgica, a la vez de hacer un repaso por su estadía en Estudiantes de Buenos Aires, sus objetivos con la camiseta de Unión, en tanto que también dio detalles de lo que pide Juan Manuel Azconzábal.

En el arranque de la nota, Gallegos comenzó contando sobre la operación a la que fue sometido e indicó: "Estoy bien, mejor y un poco más tranquilo porque la operación salió bien. Me lesioné el martes de la semana pasada, cuando quise arrancar hacia un costado y pisé mal. Cuando apoyé el pie se me fue la rodilla para afuera. Ahí me di cuenta que algo pasaba, sentí que se fue la rodilla y pese a que seguí entrenando no daba más. Ahí me vio el médico, me hicieron la resonancia y salió que tenía la rotura de meniscos".

Gallegos.jpg Matías Gallegos convirtió un gol en la Primera de Unión frente a San Martín de San Juan.

Mientras que luego Matías Gallegos, delantero que tiene un gol en la Primera de Unión, afirmó: "Creo que el más jodido es el menisco que me rompí, pero pudo ser peor, por suerte los ligamentos no se rompieron. En menos de una hora ya me operaron y la recuperación debería demorar un mes. Ahora estoy con una muleta para no tirar el peso del cuerpo en la pierna".

Se le preguntó a Matías Gallegos también referencias sobre el trabajo que ordena Juan Manuel Azconzábal en Unión y afirmó: "Noto que Azconzábal hace mucho hincapié en abrir la cancha, ser profundo e ir para adelante. Sucede que también es todo nuevo, con todo lo que está pasando, hay que acostumbrarse a todo, cumplir con todos los protocolos, la higiene. Ojalá que pase todo un poco y podamos volver a entrenar todos juntos".

En el final, cuando a Matías Gallegos se le pidió un balance por su paso por Estudiantes de Buenos Aires, dijo: "Fue positivo, aprendí un montón, maduré bastante. La gente me trató muy bien, están mucho en los detalles. La verdad que fue lindo, hice goles, fue muy positivo".