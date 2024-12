Gamba es pura ilusión para 2025: "Unión está para cosas lindas"

El atacante admitió que "me hubiese gustado jugar mucho más, me tocó sumar desde afuera, desde otra posición, trabajé y me entregué al 100% dando todo para el grupo".

Gamba también soslayó que "es un torneo muy largo, que genera altibajos de todos, le tocó a todos los equipos, el futbol argentino es así, se logró una idea clara y fuimos protagonistas".

En referencia a su futuro, subrayó que "no me dijeron que no quieran que no siga, trabajaremos para estar lo mejor posible, me presentaré, soy muy feliz en Unión, me siento muy bien, tranquilo, ahora a descansar".

Como la mayoría de los jugadores, resaltó la tarea del entrenador, al expresar que "Kily fue muy importante, la cabeza de este grupo, por ahí las cosas salieron bien y otras no, pero vamos para adelante todos los partidos. Que lo disfruten los hinchas de Unión, ojalá que logremos los objetivos, Unión está para cosas lindas".