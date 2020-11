García: "Sabíamos que teníamos que ganarle a Arsenal"

"Es algo lindo estar en la Sudamericana, ahora tenemos el partido el martes en Brasil, cada uno en el momento que le toque tiene que hacer lo mejor para estar a disposición del cuerpo técnico y ganarse un lugar en los partidos que vienen que son muy importantes para cada uno de nosotros y para el club también", dijo García, autor de un doblete en Unión.

Mientras que Juan Manuel García, en cuanto a los dos tantos que le convirtió a Arsenal para que Unión se prenda en la segunda posición de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, destacó: "En la jugada del primer gol le pica mal a Maxi Gagliardo, me quedó, siempre estoy atento a esa jugada. En la segundo fue una gran jugada de Kevin Zenón, que hizo el movimiento para adentro cuando me vio que iba por afuera, me dejó solo y se pudo dar".