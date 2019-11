Gómez Andrade: "Lo principal es encontrar el rumbo"

Unión tendrá en un principio, dos variantes para recibir el lunes a Huracán, en el cierre de la 15ª fecha de la Superliga.

Uno de los regresos esperados para recuperar la solidez defensiva que escaseó en las últimas presentaciones, será el de Yeimar Gómez Andrade, que este viernes tomó contacto con la prensa para analizar el presente del equipo y lo que espera contra el Globo.

En el inicio apuntó que "creo que lo principal es encontrar el rumbo que teníamos, si es con una victoria bienvenido sea, porque nos servirá para agarrar confianza".

Más adelante agregó que "la temporada pasada no teníamos esa mala suerte de tantos lesionados, nos encontramos con muchos esta vez, el técnico piensa en un equipo y va cambiando, se trabaja con un equipo y se pone otro. Tenemos jugadores capacitados que no están jugando, no ligamos en ese sentido, ahora nos preparamos para con trabajo encontrar el rumbo".

El colombiano en referencia al momento actual del equipo en Superliga, no dudó en afirmar que "te da bronca porque uno trabaja para ganar el fin de semana y hacer las cosas bien, que no nos salga lo que uno planifica nos da bronca. En casa queremos dejar los tres puntos, se nos escaparon mucho en los últimos partidos y nos duele".

El semestre de Unión dista, para muchos, de lo deseado en la tabla valorativa, por eso el zaguero agregó que "tuvimos bajones, nos está costando tener regularidad, pero tenemos fe que a partir del lunes vamos a encontrar esa solidez que teníamos. Miramos fútbol y si bien no hablamos, vamos a tomar todos los recaudos con Huracán".

En otro tramo de la charla, el defensor dio su punto de vista cuando le hicieron llegar declaraciones del presidente Spahn, que habló de una merma del equipo luego de las victorias en cadena. Al respecto aportó: "No estoy de acuerdo porque ningún jugador se va a relajar, son momentos, partidos, uno quiere dar el 100% y te encontrás con un rival mejor, son esas rachas pero están para cortarse".

Respecto a la cantidad de goles recibidos, Gómez Andrade apuntó que "el año pasado también tuvimos algunos problemas con la pelota parada. Estamos desconcentrados, pero trabajamos y con el tiempo vamos a mejorar".

En su despedida, cuando le tocó opinar de su rendimiento individual, el cafetero respondió: "Mis actuaciones fueron como las del equipo, cuando estamos todos bien rendimos, a veces nos desconcentramos, el nivel baja, no estuve al 100% pero siempre intenté ayudar al equipo en estos partidos que nos quedan".