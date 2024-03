González: "A las formas en Unión no las vamos a negociar"

En tanto que se le preguntó sobre si es un partido clave para Unión el que jugará ante Central Córdoba, e indicó: Hay que creer e intentar hacer todo para ganar el partido, cada partido es un quiebre. Si puntuábamos o ganábamos ante Defensa íbamos a estar más tranquilos. El rendimiento del equipo fue bueno, en el segundo tiempo cuando mejor estábamos cometimos un error. Sí hablamos mucho de cómo nos afectó ese error, ya que en los últimos minutos dejó de tomar riesgos. Ante Central Córdoba nos motiva jugar con nuestra gente y con la chance de pelear arriba. Hay que asumir el partido con ganas de jugar y aprovechar el empuje de nuestra gente. Eso es clave, ya que el equipo asume el rol protagónico, genera situaciones, ojalá que podamos estar más finos. Contra Defensa dejamos a jugadores mano a mano pero erramos los goles".

Más adelante, destacó: "Cada uno tiene sus formas de encarar los partidos, cada partido es diferente. Más allá de lo que nos planteé el rival, nosotros tenemos que tomar la iniciativa, ser protagonistas e ir a buscarlo, que es lo que queremos siempre. Tenemos que ser más contundente a la hora de la definición. Ojalá que estemos finos en ese sentido y podamos ganar. Tenemos que hacer lo nuestro y volver a ganar".

En cuanto a lo futbolístico, Kily González dijo: "Unión tiene pocas armas pero que son muy fuertes, la palabra intensidad es a veces sinónimo de estar acelerados y por eso equivocamos el camino, por eso hay que tomarse un tiempo más para generar las jugadas. Pero nosotros obligamos al rival a competir, a mucho duelo, a que sea intenso... No es fácil en 95 de minutos aguantar un ritmo, por eso está en el equipo de interpretar cuándo hay que hacerlo y cuándo no. Por eso le digo a la gente que no se le puede reclamar al equipo de ir para adelante, pero tenemos que saber cuáles son los caminos ideales para aprovechar esa intensidad".

Además, Kily González destacó: "Somos conscientes que si estamos como estamos realmente para competir le podemos hacer partido a cualquiera. Luego con los fallos arbitrales si uno habla... Si uno dice algo o no dice algo, digo lo mismo que está todo inventado en el fútbol. Todos, prensa, jugadores, directivos y árbitros tenemos que hacernos cargo para que sea lo mejor para el fútbol argentino. Luego se tomarán decisiones y veremos qué va a pasar. Seguramente algunos quieren hacer creer que Unión es el peor de todos, lo pienso".

Unión-Defensa.jpg Unión tiene 12 puntos por delante y una lucha palpable con varios rivales para llegar a los cuartos de final. Prensa Unión

"Unión es un club que es humilde. Todo se sabe, hay muchos intereses, es un club político, seguro que hay gente que quiere que nos vaya mal para desestabilizar, pero nosotros daremos pelea contra quién sea, con un plantel que sumamos jugadores y otros que quisimos que vengan y no vinieron. Tenemos que ser realistas del equipo que somos y de la forma en que se compite. Te puede gustar o no, pero la iniciativa, la impronta de cómo atacar. Los jugadores se pueden equivocar o no, quiero que el equipo juegue bien, la gente va a la cancha sabiendo que el equipo no va meter el culo atrás. Ataca con mucha gente, toma riesgos. Hace mucho tiempo que Unión no lograba someter al rival. Jugamos contra un grande (Boca) y lo hicimos jugar incómodo, por eso hay que reconocer que hay cosas buenas. Sabemos cuál es el camino, que tenemos que estar recontra preparados para competir, a la formas no las podemos negociar", remarcó Kily González en otro tramo de la conferencia.

También se le preguntó por la recuperación de Enzo Roldán, y el DT de Unión dijo: "Estamos contentos porque se está recuperando muy bien, está avanzando de una forma muy buena, a veces apresuramos tiempos para contar con él, pero aparecieron molestias que no eran las normales, por eso decidimos trabajar más tranquilos. Ojalá lo podamos tener pronto".

Sobre la salida de Nicolás Paz ante Defensa y Justicia, Kily González indicó: "Nico es uno de los jugadores que más tiempo había jugado, como Lucas (Gamba) y Joaquín (Mosqueira). Siempre conmigo jugó, luego veré quién es el que está para este partido, trato de poner al que creo que está mejor desde lo futbolístico y estado de ánimo, de cosas que quizás son más importantes desde lo futbolístico".

Kily entrenamiento.jpg Prensa Unión

Mientras que también se le hizo referencia a los cambios que debe meter ante Central Córdoba, y Cristian González tiró: "Las sentimos a las bajas, pero nos puede suceder. No es normal que en menos de 30 minutos tengamos dos bajas, luchamos contra eso también, hay que valorarlo, son cosas que se van sumando y nos complican el escenario. Tenemos un plantel corto, con muchas bajas, pero daremos pelea. Tengo en la cabeza a sus reemplazantes, vamos a necesitar de todo. Ahora vamos a necesitar de dos jugadores que no venían jugando y esperemos que estén a la altura".

"Ojalá podamos estar entre los cuatro, más allá de las cosas que nos vienen sucediendo a nivel de lesiones no son excusas, hoy tenemos los chicos que tenemos, son mis soldados que irán a la guerra para intentar ganar. Está claro que debemos ganar para depender de nosotros. Entre algunos de los equipos se encontrarán y se restarán puntos. Ganar en casa sería terriblemente importante. Quizás con ocho puntos te puede alcanzar, pero no podemos hacer numerología. Vamos a jugar con los resultados puestos de todo, que te obliga a ganar. Pero ya lo asumimos y está hablado", destacó González en otro tramo de la conferencia de prensa.

Y en el final, sobre los rumores de un llamado desde el exterior, indicó: "En el fútbol hay llamados de todo tipo, preguntando por tu situación, pero estoy focalizado en Unión, sería una falta de respeto hablar con otro club. Tenemos el objetivo de meternos entre los cuatro, pero estoy contento y feliz de estar en Unión".