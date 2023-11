A Cristian González se lo notó muy golpeado luego de la dura derrota de Unión ante Central Córdoba, rival directo en ese momento en la pelea por no descender, en Santiago del Estero. De esta manera, el conjunto rojiblanco cayó en zona de descenso, donde debería disputar hoy un cuadrangular por evitarlo con Colón, Sarmiento de Junín y Huracán.

A todas luces, como en su momento opinó UNO Santa Fe, el mercado de pases estuvo muy lejos de ser el esperado y acorde a los jugadores que fueron vendidos en los últimos meses. Es que en lo que va del 2023 el Tatengue transfirió a Juan Ignacio Nardoni a Racing, Juan Carlos Portillo a Talleres, Lucas Esquivel a Athletico Paranaense e Imanol Machuca a Fortaleza.

Si bien resta cobrar mucho dinero de esas transacciones, está claro que se cerrará un año histórico en cuanto a ventas, y el ingreso en dólares será mayúsculo, todo esto potenciado por la disparada que experimentó la moneda extranjera en los últimos meses.

Mientras tanto, al momento de comenzar la Copa de la Liga Profesional, tanto Cristian González como Tomás Costa (lo dijo luego del primer partido de Copa Santa Fe que dirigió ante Libertad de Sunchales), manifestaron sentirse a gusto y conformes con el mercado de pases que había experimentado Unión, ya que incluso se los escuchó decir que llegaron los jugadores que querían que lleguen.

A todas luces el plantel había sufrido una merma sustancial en cuanto a jerarquía, calidad y temperamento en relación a la primera parte del año, ya que también hay que agregarles las partidas de Santiago Mele, Luciano Aued, Yeison Gordillo, Ezequiel Cañete, y Junior Marabel, entre otros.

Pero Kily González, tras el empate de Unión ante Defensa, definió a su equipo como una "reserva mejorada", y este martes, tras la derrota ante Central Córdoba, quiso amortiguar el impacto que generó esa frase pero desató otra polémica: ¿Unión no quiso o no pudo reforzarse?

Es que el Kily manifestó que fueron a buscar jugadores que no quisieron venir, como consecuencia que priorizaron otros destinos, con lo cual es mucho más grave todavía esta situación, porque queda de manifiesto que vestir la camiseta de Unión no reviste trascendencia para algunos futbolistas, que prefieren otro tipo de desafíos no solo económicos, sino también deportivos.