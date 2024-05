González: "Fue uno de los mejores partidos desde que estoy en Unión"

El DT de Unión, Cristian González, reconoció que su equipo tuvo una gran tarea ante un rival duro y aclaró que no pondrá reparos para la partida de Dómina a la Selección

Un distendido Cristian González se presentó en la sala de conferencias, no solamente con la satisfacción de la victoria de Unión, sino con la actuación que tuvieron sus muchachos ante Barracas Central.

En el inicio reconoció que "el primer tiempo fue casi perfecto, desde todo sentido, por cómo lo interpretamos, el modo de atacar, nos faltó el último pase para irnos con otro gol, nos emparejaron con el cambio de sistema, nos emparejaron, me voy muy contento y puede ser que fue una de las mejores actuaciones desde que estoy en Unión".

Dómina fue convocado a un amistoso con la Selección Argentina Sub 20

Dómina, feliz por su convocatoria a la Sub 20: "Quiero disfrutar mucho esta experiencia"

Acto seguido le tiró flores a Dómina, por su convocatoria a la Selección Argentina Sub 20. En ese sentido destacó que "me pone feliz por Jero porque se le vino todo muy rápido, a veces esa velocidad, tiene altibajos, apenas 18 años. Es complicado manejar situaciones, lo acompañamos mucho, se lo ganó él, empezó a entender cosas del fútbol, especialmente las críticas, mejorar cosas que va aprendiendo. Fue uno de los chicos que jugó el partido más complicado de la historia. Soy el primero que dice lo mismo: la camiseta de la Selección Argentina está por encima de todo. Se puso muy feliz y ojalá pueda disfrutar de ese privilegio".

LEER MÁS: Unión le ganó a Barracas Central y es uno de los punteros

La superioridad sobre Barracas Central

"Barracas estuvo entre los cuatro, tiene un plantel con buenas intenciones, es más meritorio que nosotros lo hicimos jugar mal, lo sometimos, sin dejarlo salir. Sabíamos que nos iban a obligar desde varios sentidos, lo hicimos casi a la perfección", disparó.

Y luego, subrayó: "Jugamos uno de los mejores partidos en todas las líneas, uno busca eso, a veces el jugador no está fino, el rival no te deja, vivimos eso con Instituto porque tuvimos un hombre de más, era hacernos fuertes en casa. Estamos logrando eso, la gente de Unión siempre está, el equipo apenas arrancó se lo vio intenso, corto, agresivo, no le dimos situaciones para reaccionar. Queremos seguir sosteniendo este nivel de juego y atrevimiento".

Sin barreras para Dómina

La convocatoria de Dómina a la Selección Argentina lo deja al equipo sin uno de los goleadores para viajar a Mendoza. Aún así, Kily enfatizó: "El tema es complicado, que un jugador del club tenga el prestigio desde los pies en la tierra, se lo da a Unión, la misma gente se tiene que sentir orgullosa. Con Mascherano tengo una relación extraordinaria. No hay que cortar esa posibilidad de que tenga es posibilidad de jugar en la Selección".

LEER MÁS: Unión reconoció al arquero Sebastián Moyano

Tener más posesión que el rival

"Hay que intentar jugar mejor que el rival, eso implica mayor tenencia, que haya desbalance para lastimar, trabajamos para cuidar la pelota, a nadie le gusta correr detrás de la pelota, fue muy bueno no ser tan directos, más allá de la tentación de tener a Lucas o Adrián. Es mérito de los jugadores para interpretar lo que demanda el partido".

La sana competencia en el plantel

"Uno en la intimidad digo que necesito competencia interna, el que gana es el equipo, el grupo. Con Banfield ganaron los que entraron. Creo que soy justo, lo digo humildemente, que trabajo de la misma manera y después debo elegir pensando en el mejor once que tiene que jugar. Siempre resalto a la hora del mínimo bajón, automáticamente va para afuera. Me la hacen más difícil, antes miraba para el costado y no había tantas opciones. Los grandes apoyan mucho desde afuera. Lo importante es que estén contentos y motivados".