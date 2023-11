En conferencia de prensa, Cristian González arrancó diciendo: "Vinimos a buscar el partido, no lo pudimos conseguir y ahora dependemos de ganar en casa y esperar otro resultado. Es muy complicado analizar el partido. En el primer tiempo no nos generaron ninguna situación de gol, no la pudimos meter, con la expulsión a los 4' se nos complicó, más allá que pudimos haberlo empatado y pasarlo a ganar. Hay cosas que no están claras, hay un choque con un jugador de Belgrano y le saca amarilla y hubo una plancha a Corvalán que no cobró nada. Es muy complicado así. Las chiquitas eran todas para Belgrano. No nos den por muertos, nos queda una bala más. Hay muchos que no quieren que Unión esté en Primera, pero lo vamos a pelear hasta el final. Me hago cargo de lo deportivo, hay otras cosas que no. A la gente le pido que nos de todo el apoyo, los jugadores quieren revancha, no estamos descendidos, vamos a pelear. Tenemos que ganar sí o sí en nuestra cancha, y esperar".

LEER MÁS: González: "Unión no está descendido, vamos a pelear"

"Las cosas están dadas así, el estado de ánimo hubiese sido diferente si ganábamos, nos recuperaremos de la mejor manera. El equipo con un hombre menos fue, lo buscó, lo empató, pero cometemos errores muy tontos. Hay que seguir, más allá que nos lamentemos. La realidad es que tenemos que ponerle el pecho, más que nunca. Pero Unión no está descendido, pelearemos para que siga en Primera. Tenemos que masticar mierda, es un grupo que no liga nada, no podemos convertir, más allá que lo hicimos. No estoy enojado con la actitud del equipo, más allá de los errores. Los chicos se entregan, hay que luchar más que nunca. Nos queda una bala más", agregó Kily González.

Y Kily González, luego indicó: "La doble amarilla para Joaquín Mosqueira... Dejame de hinchar las pelotas... Esto no es llorar, es decir la verdad de lo que pasa. Lucharemos hasta el final para dejar a Unión en Primera, mis jugadores están entregados, nosotros no cagamos a la gente, por eso el equipo se entrega. Pongo la cabeza por mis jugadores, nadie les puede reprochar nada. Si volvemos al mercado, ya lo hablamos 70 mil veces, no había jugadores, en el fútbol argentino no hay jugadores, a mí no me va eso de traer por traer. Estoy convencido que nos vamos a quedar en Primera, más allá que no dependemos de nosotros. Es todo mucho más complicado para nosotros. Comeremos mierda durante 15 días, nos encerraremos, conversaremos y entrenaremos más. Pero Unión no está descendido, lucharemos hasta el final".

Unión Belgrano orsini.jpg Prensa Unión

Para luego, agregar: "Yo hubiese traído a los mejores del mundo, pero a veces no se puede, no quieren venir, hay un montón de situaciones. Doy la vida futbolísticamente por ellos, en el festejo del gol parecía que habíamos hecho el tercero. Generamos un montón de situaciones y no podemos ganar. Generamos, generamos, generamos. Desde que estoy yo no perdió Unión de local, pero mirá dónde estamos, empatamos un montón de partidos. No soy vendehumo, lo digo porque lo siento, alguna tiene que ser para nosotros. Tenemos todos pibes de la Tercera, y no es faltarles el respeto con lo de la 'Tercera Mejorada'. Nos juntamos, los cago a pedos, pero no estamos descendidos. La gente de Unión obvio que estará dolida y entregada. La gente está acostumbrada a sufrir, pero más que nunca banco yo. Hay que reventar el 15 de Abril, nos van a exigir. Ahí va a estar el veredicto final, vamos a estar a la altura. Vinimos a plantear el partido de igual a igual. Pero está lo extrafutbolístico, hay muchos intereses, si dormís te duermen. Hay que ser bichos. Hay que estar bichos, todos, porque todos queremos quedarnos en Primera. Esto es para vivos. Hace 20 años que estoy en el fútbol, las chiquitas, lo de Joaquín (Mosqueira) no era para que lo echen, da qué pensar. Hace mucho que lo vienen cagando a Unión, yo lo digo. Defiendo a Unión y lo voy a hacer hasta el último día, mi equipo se entrega. Jugamos bien, regular o mal, pero la actitud, y lo que se entregan...

LEER MÁS: El uno por uno de Unión en la derrota frente a Belgrano

Más adelante, Cristian González afirmó: "Tenemos muchas lesiones, un plantel corto, no tengo un cinco. Hay que tratar de armar lo mejor para ganar, no hay que poner excusas, dependemos de otros, pero tengo fe que Unión se va a quedar en Primera. El estado de ánimo es la vida, esto es lo mismo, no es una excusa, hay chicos que tienen 10 o 15 partidos en Primera. Cada uno lo vive por dentro. Hay que seguir trabajando, no queda otra, tenemos que agachar la cabeza, comer mierda y mirar para adelante".

"Hay mucha gente que quiere estar en el fútbol, hay gente que quiere estar para hacer las cosas bien y otra no, la gente genuina es la que nos dará el envión para quedarnos en Primera, las que nos fue a apoyar. Por ellos vamos a pelear, los amigos del campeón están en las buenas, en las malas no está nadie. Los jugadores arropaditos, todos juntos, le vamos a poner el pecho y vamos a salir. En mi vida nada fue fácil desde chico, le vamos a poner el pecho. Este tiempo nos servirá para trabajar, de ser conscientes que tenemos la final del mundo, hay que ganar cómo sea", agregó Cristian González, analizando la derrota de Unión ante Belgrano, en relación a lo que viene, que es el choque ante Tigre.

Para luego, agregar: "Nico Paz estaba amonestado, obvio que hablé del lado de las tarjetas. Barinaga de estar afuera pasó a convertir el gol. Todos hablan, todos se quejan, Méndez se quejó, el DT de Colón, todos hablan. Lo de hoy fue una nueva situación, de quedarse con un jugador menos pasaron a tener más y encima metió el gol".