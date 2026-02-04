Unión, con una decisión en suspenso para visitar a Central Córdoba

Uno Santa Fe | Unión | Unión

Leonardo Madelón tiene una duda, la cual planteó tras la victoria ante Gimnasia (M), para el partido que Unión animará ante Central Córdoba.

4 de febrero 2026 · 10:55hs
Unión ya cambió el chip y apunta de lleno al cruce de este viernes a las 21 frente a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades, con arbitraje de Andrés Merlos. Después de recuperar sensaciones futbolísticas en Santa Fe, el equipo de Leonardo Madelón buscará dar un paso más en su crecimiento fuera de casa.

El triunfo reciente no solo trajo alivio en la tabla, también dejó certezas de funcionamiento y abrió una competencia interna que hoy se traslada directamente al armado del once inicial.

Fascendini o Ludueña: la gran decisión en suspenso en Unión

La principal incógnita está en la zaga central. Valentín Fascendini quedó habilitado tras la expulsión sufrida ante Lanús y estaría en condiciones de regresar. Sin embargo, su vuelta no es automática.

En su ausencia, Juan Pablo Ludueña respondió con firmeza. Ingresó en un momento caliente frente a Lanús y luego fue titular ante Gimnasia de Mendoza, donde mostró seguridad y presencia. Su rendimiento dejó una impresión positiva en el cuerpo técnico y hoy se metió de lleno en la pelea por el puesto.

Madelón fue claro puertas adentro: la competencia es pareja y el lugar no está asegurado para nadie. Incluso Nicolás Paz, que aún no debutó en el torneo, sigue siendo observado como alternativa.

Un equipo que empieza a encontrar respuestas

Más allá de esa duda puntual, el resto de la formación no tendría grandes modificaciones. Unión mostró señales de recuperación futbolística en el 15 de Abril tras un inicio irregular con empate ante Platense y caída frente a Lanús. La última presentación fortaleció la idea del DT y consolidó varias sociedades dentro del campo.

Valentín Fascendini

El probable equipo sería con Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Ludueña o Fascendini y Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini y Mateo Del Blanco; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

Expectativa por Solari y Menossi

Otro foco está puesto en la lista de viajeros. Augusto Solari, ya recuperado de un desgarro, y Lucas Menossi, que sumó minutos en el amistoso ante Sportivo Guadalupe, evolucionan bien y serán evaluados hasta último momento.

Si responden físicamente, podrían meterse en la delegación que viajará el jueves rumbo a Santiago del Estero en vuelo chárter, tras el entrenamiento y el almuerzo en Casasol.

Unión quiere sostener el envión

El Tate sabe que encontró un punto de apoyo en su funcionamiento y ahora busca trasladarlo a condición de visitante. Con una defensa que compite por un lugar y posibles regresos que amplían variantes, Madelón empieza a tener ese “lindo problema” que todo entrenador quiere: elegir entre rendimientos y no por obligación.

El viernes, en el norte del país, Unión pondrá a prueba su crecimiento. Y la primera señal estará en la planilla: si vuelve Fascendini o si Ludueña termina de adueñarse de la oportunidad.

