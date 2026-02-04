El curioso caso de Diego Armando Díaz en Unión: pocos minutos y alta eficacia

Con pocos minutos pero gran eficacia en Unión, Diego Armando Díaz volvió a marcar y dejó en evidencia un crecimiento que pone presión a Leo Madelón.

Hay historias que se escriben en silencio, lejos de los reflectores principales, pero que empiezan a hacerse imposibles de ignorar. La de Diego Armando Díaz en Unión es una de ellas. El delantero suma minutos a cuentagotas, siempre desde el banco, pero cada vez que entra deja algo distinto. Y, casi siempre, deja un gol.

Ni Cristian González primero, ni Leonardo Madelón después, lo pusieron como titular. Sin embargo, lejos de estancarse, el atacante fue creciendo en su formación, sobre todo en este último ciclo, donde se lo ve mucho mejor desde lo físico que en la temporada 2025. Madelón, con su experiencia, eligió llevarlo de a poco, sin apurarlo, convencido de que el proceso era más importante que la urgencia.

Pocos minutos, impacto grande en Unión

Los números explican por qué su caso empieza a llamar la atención. Díaz jugó 21 partidos, pero apenas 316 minutos en cancha. Siempre ingresando desde el banco. Aun así, marcó tres goles en momentos y escenarios muy diferentes.

Su primer grito fue nada menos que ante Cruzeiro por la Copa Sudamericana, después convirtió frente a Banfield en el Apertura 2025, y ahora volvió a decir presente contra Gimnasia de Mendoza en el arranque de 2026. Cada aparición suya parece traer una cuota de frescura y oportunismo en el área rival.

Un crecimiento sostenido

El recorrido del DAD muestra una evolución paulatina. En el Apertura 2025 ingresó siete veces (123 minutos) y marcó un gol. En la Sudamericana sumó cinco presencias (116 minutos) con otro festejo. En la Copa Argentina apenas disputó tres minutos, mientras que en el Clausura 2025 jugó seis encuentros (52 minutos).

En los playoffs, frente a Gimnasia, entró 13 minutos y estuvo a centímetros de convertir con un remate que dio en el palo. Y ahora, en el Apertura 2026, necesitó solo nueve minutos para volver a inflar la red.

Más allá de la cantidad de partidos, su promedio goleador en relación al tiempo jugado es impactante. Díaz no necesita demasiado para hacerse notar.

La mano de Madelón y el futuro que asoma

En este proceso fue clave la decisión de Leonardo Madelón de no acelerar los tiempos. El DT prefirió pulirlo físicamente, acompañar su adaptación al ritmo de Primera y sostenerlo dentro del plantel, incluso cuando aparecieron sondeos desde equipos de la Primera Nacional.

Hoy el resultado empieza a verse: un jugador más fuerte, más maduro y con la misma virtud que siempre lo distinguió, el gol.

Cada ingreso de Diego Armando Díaz cambia algo en el partido. Su movilidad, su olfato en el área y su determinación lo convierten en una carta diferente para Unión. Y si los goles siguen apareciendo con esta frecuencia, sostenerlo únicamente como revulsivo será cada vez más difícil.

El DAD avanza a pasos firmes en su construcción como futbolista profesional. Y mientras sigue aprovechando cada oportunidad, la sensación crece: el pibe pide pista… y tal vez esté cada vez más cerca el momento de dejarlo volar desde el arranque.